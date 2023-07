Héctor Gómez: "Derogar el sanchismo es un regreso al pasado, y dar alas al negacionismo"

Sánchez le nombró ministro y solo dos meses después anticipa las elecciones ¿No ha sentido frustración, dejándole sin apenas tiempo para una mínima gestión?

Lo he asumido con absoluta normalidad. Sí es cierto que teníamos una planificación de medidas e iniciativas para diez u once meses en función de las elecciones de diciembre, pero ha habido que priorizar, readaptar la estrategia y estamos con ganas de sacar adelante todo lo que podamos. De hecho, hemos impulsado medidas importantes en muy poco tiempo tanto en el ámbito de Industria, donde estos días se abre la convocatoria del Perte VEC II (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado), la aprobación del Plan de Recuperación del Turismo con más de 1.000 millones de euros, hemos aprobado la adenda de los fondos europeos, 90.000 millones en los que el ministerio participa de manera importante, o la preparación de la presidencia española de la UE. Estamos haciendo el trabajo para que la agenda del Ministerio no se vea condicionada por el adelanto electoral.

En concreto, ¿qué asuntos en materia turística están en esa agenda de la presidencia europea?

Tenemos la enorme obligación de que el sector turístico sea aceptado por la Comisión Europea como un sector importante y esto no es un tema menor, hacer que las políticas que afectan a este sector se incorporen a la gestión de la UE, que se entienda que en el ámbito legislativo tenemos que jugar un papel de mayor responsabilidad y en la propia acción de la CE. Recientemente hemos incorporado la expresa necesidad de que los 27 establezcan controles en el ámbito del alquiler vacacional, o criterios básicos sobre el desarrollo territorial. Es decir, hacer que el turismo sea visto como un sector transversal y que la Comisión tenga mucho más peso y protagonismo en la coordinación. Va a ser un semestre muy importante también en materia de conectividad, establecer acuerdos con países emisores, nuevos marcos con países terceros. Todo este proceso imparable de transición energética que estamos viviendo, que es uno de los pilares sobre los que pivota los fondos europeos, deben ser atendidos por España y la prioridad de este ministerio es que determinadas normativas e iniciativas en todos los sectores no sea traumático, sino que sea progresivo, y estamos trabajando con el sector para ello.

¿Se mantiene en el horizonte para este año superar las cifras de turistas de 2019, o el parón económico en Alemania y otros países va a impedirlo?

Los indicadores que tenemos por parte de Turespaña y desde la patronal es que este año tendremos cifras récords en número de visitantes y pernoctaciones respecto a 2019, que es el año de referencia. Hay determinados mercados que están creciendo mucho, como el de EEUU, cerca de un 60 %. No advertimos riesgos en este sentido más allá de que haya países que se están estancando económicamente, ese mercado se puede ralentizar, pero no está presentando un descenso en su evolución. También somos optimistas respecto a la senda de recuperación de esos países.

Pese a esas cifras récord, a efectos prácticos, ¿la inflación podría rebajar la rentabilidad de las empresas turísticas?

El gasto en destino supera en un 20% los indicadores prepandemia y no parece estar respondiendo única y exclusivamente a la subida de los precios de los viajes, alojamientos u otros servicios complementarios. Realmente el turista gasta más en destino, vive más experiencias de forma que en este marco postpandemia no solo hay más turistas, sino que también gastan más. No advertimos ningún tipo de influencia sobre la rentabilidad de las empresas, y así nos lo traslada el sector. Acabamos de celebrar una cumbre turística con las patronales y en lo que nos hemos centrado ha sido en nuevas estrategias de gestión para los próximos años.

¿Y si el sector está tan boyante, porqué no se traslada a los sueldos de sus trabajadores, unos de los peores pagados en España?

Hay tres parámetros que hay que destacar: La reforma laboral ha dotado de más estabilidad a los trabajadores del sector, hay que seguir dando más pasos para seguir mejorando, pero ha sido un instrumento que ha permitido mejorar los salarios. En segundo lugar, el paso que hemos dado en materia de formación profesional dual para ofrecer al sector más flexibilidad y contar con perfiles cualificados, obliga a establecer un mejor marco de oferta de trabajo. Y tercero, hay que seguir fomentando el diálogo social entre patronales y sindicatos para seguir mejorando las condiciones de los trabajadores. También hemos impulsado la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que establece un suelo de 1.080 euros. Hay que seguir dando pasos, hay mucho camino por recorrer, pero me quedo con los indicadores sobre la mejora de la calidad del empleo en turismo.

El sector turístico canario reclamaba la pasada semana planes de modernización para mejorar la calidad del destino. ¿Comparte esta visión, es tarea del Estado?

Hay que analizar varios aspectos. En los planes de sostenibilidad de los últimos años se han destinado más de 1.800 millones a planes de mejoras del espacio turístico y de ello se han beneficiado muchos municipios de Canarias. Ahora hemos puesto en el Plan de Recuperación 1.000 millones para modernizar y actualizar la oferta. Esto tiene que ir de la mano de los gobiernos autonómicos. Nuestra voluntad es trabajar estrechamente para seguir impulsando instrumentos, ya sean de carácter de ordenación territorial, como a efectos de fondos para la mejora del espacio, o de instrumentos dirigidos directamente al sector privado para facilitar esa modernización. Hay que ampliar el espectro, el sector está bien pero hay que esforzarse para seguir siendo competitivos. Hay algo importante que he trasladado al sector en el tiempo que llevo en el Ministerio, y es que es imprescindible plantear ya la colaboración público-privada en este ámbito.

¿Cuál es el estado de ánimo del PSOE y de sus candidatos el 23-J tras la varapalo recibido el 28-M?

Cuando hablamos del PSOE hablamos del partido que ha gobernado más años en España, que ha estructurado el estado del bienestar en este país, que ha hecho mucho por España, por construir Europa, y también por Canarias. Más allá de lo que ha pasado en Canarias o en Extremadura, donde ganamos y parece que no vamos a gobernar, es cierto que esperábamos que resultado del 28-M iba a ser diferente y que el esfuerzo que se ha hecho fuese valorado por la ciudadanía. Hemos hecho autocrítica, y la obligación que tenemos ahora es de salir a ganar las elecciones generales con un proyecto que ha demostrado solvencia. España crece más que la media europea, estamos a la cola en inflación, estamos a la cabeza de gestión de los fondos europeos, si representamos todo esto, eso se tiene que traducir en apoyo ciudadano porque hemos vivido años de mucho esfuerzo y desgaste. Nuestro estado de ánimo siempre que hay una convocatoria electoral es el de salir a ganar y representar con orgullo a la organización que siempre mejor ha defendido los intereses de este país.

Pero a pesar de los datos macroeconómicos parece el PP y Vox han logrado imponer un marco de debate público muy diferente que está penalizando mucho al Gobierno y al PSOE.

Ningún gobierno es infalible. Se han cometido errores que se han tenido que corregir, pero todas las decisiones que se han tomado se han hecho pensando en lo que es mejor para el país y sus ciudadanos. Al PP nunca le ha interesado el debate sobre la gestión y ha apostado por seguir a Vox en la guerra cultural contra la izquierda. Han apelado siempre a estrategias de cuestionamiento y desgaste del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como antes ya hicieron con Felipe González y Rodríguez Zapatero. Saben que la gestión es buena, y aún así mantienen actitudes negacionistas, nos les interesa afrontar un debate serio sobre economía, empleo, posición en Europa y en el mundo, etc. Han marcado un área de respuesta ideológica sacando temas como ETA, un tema cerrado desde hace una década, haciendo una oposición extremadamente agresiva y destructiva. Nosotros pedimos al electorado que valore la gestión y los resultados y cómo está el país, porque esa dinámica de la derecha no aporta nada.

¿Qué cree que hay detrás de la expresión ‘derogar el sanchismo’ que utiliza Feijóo, más allá de atacar la figura del presidente? ¿Cree que hay una apelación a esa ola ultraconservadora que recorre el mundo?

En primer lugar es la evidencia de que no hay propuesta alternativa a lo que ha representado este Gobierno y lo que representan el PSOE y su líder y candidato. Pero es además un regreso al pasado, a lo que fueron los gobiernos del PP, a los conflictos territoriales como el de Cataluña, o a la corrupción en las administraciones públicas y en el propio partido con sentencias demoledoras de la Audiencia Nacional. El PP ha llevado además una estrategia de no a todo y de deslealtad institucional, hablando mal de España en la UE con informaciones falsas

¿Y qué mensaje cree que están trasladando el PP y Vox en sus pactos en comunidades autónomas y ayuntamientos?

El mensaje es claro en forma y fondo, que se van a entender allí donde sumen mayoría, y que priman las posiciones negacionistas de la extrema derecha en temas como la violencia machista, la igualdad, el cambio climático, los derechos LGTBI. Me gustaría que la campaña pivotara menos sobre eslóganes y más sobre propuestas. Me pregunto cómo van a gobernar el PP y Vox en las comunidades teniendo en cuenta que Vox no cree en la España de las autonomías, cómo se va a afrontar toda la política relacionada con la UE con un partido que no cree en el proyecto europeo. Quieren retroceder en el ámbito de los derechos, en el de las políticas públicas y en el del desarrollo y defensa de la diversidad territorial de un país como España. Vamos a retroceder mucho en muy poco tiempo si se imponen las tesis de Vox como parece que está pasando en sus pactos en las comunidades autónomas y pasaría en el ámbito del Estado si llegasen a gobernar.

El PSOE ganó en Canarias el 28-M pero no va a gobernar, ¿esto afectará a la confianza de los candidatos socialistas el 23-J? ¿Se conformaría con mantener los cinco diputados de las últimas generales?

Nuestra confianza en lograr unos buenos resultados es total y aspiramos a mejorar los de 2019 porque hemos dado pasos muy importantes para Canarias desde el ámbito del Gobierno de España, hemos desbloqueado el convenio de carreteras, hoy el aeropuerto de Tenerife Sur nada tiene que ver con el aeropuerto que nos encontramos, el tratamiento a Canarias en los presupuestos estatales, las medidas como la subida del SMI, la revalorización de las pensiones, todo es mejorable, pero el conjunto de medidas ha sido enorme. Vamos a salir a ganar las elecciones, sin ninguna duda.