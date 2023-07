Vox insiste en que “no regalará absolutamente ni un voto” de los que consiga el 23 de julio si el PP los necesita para gobernar. El secretario general y portavoz en el Parlament de Cataluña, Ignacio Garriga, respondió así a la cifra que puso encima de la mesa Alberto Núñez Feijóo este lunes para intentar un gobierno en solitario. El líder popular considera que si suma más que toda la izquierda junta y supera la barrera de los 160 diputados, estará en disposición de evitar a ministros de Vox. La idea es forzar una abstención gratis de los ultra.

Y el partido de Abascal respondió de inmediato: “Después de tener uno de los peores presidentes que hemos tenido, el señor Zapatero, el PP consiguió una mayoría absoluta. Y no sirvió para nada. Imagínense lo que pueden ser 150 o 160 diputados del PP. No servirán para nada. Nuestro compromiso es protagonizar un cambio y derribar todo lo que ha hecho la izquierda. Por respeto a nuestros votantes, no vamos a regalar nada”, zanjó Garriga tras la reunión de su comité de acción política.

El partido ultra criticó también las encuestas publicadas en las últimas horas en distintos medios de comunicación, que apuntan a una pequeña bajada de su partido: “Quieren desmoralizar a nuestros compatriotas. Responden al miedo de que se acaban sus privilegios porque viene un cambio en las políticas”, aseguró, anticipando que confía en que el 23J haya un “desbordamiento” en las urnas, también en favor de Vox.

Garriga celebró también el reciente acuerdo alcanzado en Extremadura con el PP, que permitirá finalmente que una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, recaiga en los ultra a pesar de que María Guardiola insistió en que no habría coalición con Vox. Y pidió a Fernando López Miras que “se sume a las reconsideraciones de sus compañeros de partido” y lleguen a un acuerdo.

El debate de investidura del popular en la Región de Murcia comenzará este jueves y terminará, previsiblemente, horas antes del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Como publicó El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ese debate es una de las bazas que jugará el PP en plena campaña electoral con la idea de que Vox quede retratado y acabe dando a López Miras una investidura gratis. Sin embargo, los ultra se mantienen en su postura: “De momento López Miras está comprando todos los boletos para que sea una investidura fallida. Traicionó nuestra confianza, gobernó con tránsfugas de Vox y ahora esperamos que recoja nuestra mano tendida”, dijo.