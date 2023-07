La cercanía de las elecciones generales del 23 de julio se ve delatada por escaparates en los que la inmediatez de la campaña electoral salta a la vista. Sin ir más lejos, la ambición con la que el PP acude a los comicios nacionales ha atravesado un encuentro en Málaga protagonizado por el coordinador general del partido y cabeza de lista el 23J por Málaga, Elías Bendodo, quien estuvo acompañado por el portavoz de campaña de los populares, Borja Sémper. Sobre esta tarima y a sólo tres días de la campaña electoral, Bendodo prefirió no encomendarse de salida a un pacto con Vox en La Moncloa y señaló que "el objetivo de Alberto Núñez Feijóo es una mayoría amplia como la de Andalucía".

En el marco de un desayuno informativo de Europa Press, el coordinador general del PP vaticinó que "Feijóo traerá la estabilidad democrática a España" y, a renglón seguido, matizó que "mientras más apoyo" tenga el PP en las urnas "más estabilidad habrá". "Nuestro objetivo es hacer como en Andalucía. Las encuestas decían que Juanma ganaría pero tendría que sumar con Vox, pero las urnas hablaron y Juanma obtuvo una mayoría amplia. A la misma mayoría amplia aspira Feijóo para que exista al fin una tranquilidad democrática. No me atrevo a dar un número de escaños, pero insisto: aspiramos a lo máximo, a una mayoría amplia para gobernar en solitario", repitió Bendodo.

Mayoría absoluta

Esta idea de la mayoría absoluta fue alimentada por el vicesecretario general de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, quien en el mismo escenario le pidió a los ciudadanos que piensen en la posibilidad de votar al PP "incluso siendo de izquierdas". Así, se dirigió a "ciudadanos que no son del PP" desde la certeza de que esta convocatoria electoral "transciende el eje izquierda-derecha". "Al coger la papeleta, hay que pensar en que la gobernabilidad no esté en manos de ERC y Bildu, formaciones que no quieren lo mejor para España", dijo Sémper.

Tales partidos catalanistas y vascos también fueron sacados a la palestra por Bendodo cuando dijo que "al PSOE ninguna encuesta le da con Sumar para gobernar y a esa ecuación hay que sumarle el Frankenstein, hay que sumarle los herederos de ETA y los que quieren romper España desde Cataluña". "Por eso, hay que hacer un debate a siete y no a cuatro, un debate al que vayan Bildu y Esquerra también, y allí estaremos nosotros también", enfatizó con la agresividad que le caracteriza.

En línea con el discurso que reitera desde la convocatoria de elecciones, Bendodo expuso que "el 23 de julio no hay que elegir entre vaciones y urnas, sino entre Sánchez o España". "Eso es lo que elegimos el 23 de julio, hay dos opciones: un Gobierno amplio de Feijóo con manos libres para gobernar u otro Gobierno Frankenstein de Sánchez, que esta vez incluso nos saldrá más caro", puntualizó.

A juicio de Bendodo, "la única salida que tiene España es cambiar de Gobierno" tras las elecciones generales del próximo 23 de julio: "Los españoles van más rápido que los políticos y ya han pasado la página del sanchismo", aseguró para destilar el optimismo -impregnado de cierto triunfalismo- con el que el PP llega a la cita con las urnas.

Campaña electoral

Respecto a la campaña electoral que él dirige a nivel nacional, Bendodo tuvo presente el espíritu que invoca su formación bajo el controvertido eslogan 'Verano Azul'. Así, el dirigente popular admitió que "hacer una campaña electoral para un 23 de julio es algo insufrible para los ciudadanos, pero es a lo que nos ha obligado Pedro Sánchez". Igualmente, añadió que "a gente ya conoce al PP" y, por eso, la campaña "será propositiva". "Feijóo se dedicará a contar lo que hará cuando llegue al Gobierno de España, y esto pasa por recuperar a la sociedad española", explicó.

De sus argumentos también se desprendió que Feijóo será el 'poli bueno' en la campaña con este tono propositivo y el circulo más cercano al gallego -los propios Bendodo y Sémper o Cuca Gamarra, entre ellos- serán más beligerantes.

"En esta campaña también vamos a denunciar todas las barbaridades que ha hecho Sánchez, desde el uso del Falcon como si fuera un taxi a sus políticas económicas", adelantó.

"El daño del sanchismo"

En otro pasaje de su intervención, Bendodo insistió en que "nunca antes le había hecho un presidente del Gobierno tanto daño a nuestro país". En ese punto, echó mano de la frase de Bismarck en la que se daba a entender que "España es un país muy fuerte". "Decía que es tan fuerte porque lleva mucho tiempo intentando autodestruirse y no lo consigue, España es muy fuerte porque ha resistido a cinco años de sanchismo; pero no es tan fuerte como para aguantar otros cuatro años más a este presidente, no es tan fuerte para aguantar nueve años al sanchismo", recalcó.

Bendodo proclamó que "España merece recuperar su imagen internacional" porque "este Gobierno de mentiras y bandazos no es creíble ni dentro ni fuera de España". "Este Gobierno se ha peleado en la misma legislatura con Marruecos y con Argelia, eso no había ocurrido nunca, no se pueden dar esos bandazos", agregó.

Bendodo también le reprochó a Pedro Sánchez que "el sanchismo no dialoga", de ahí que insinuara una transformación postelectoral interna de los socialistas, a raíz de una hipotética derrota: "El PP y España necesitan a un nuevo PSOE fuerte con el que se pueda hablar, ya que el PP y el PSOE tienen que hablar y pactar cuestiones de Estado", añadió.

"Un presidente de verdad"

En su hilera de ataques al líder socialista, Bendodo subrayó que "es fundamental que España tenga un presidente del Gobierno que le diga la verdad a los españoles, les guste o no". "Sánchez no le dice la verdad ni al médico; Feijóo empezará diciendo la verdad y siempre será así, pero Sánchez no sabe distinguir entre la verdad y la mentira, no ha sido un presidente de verdad y Feijóo sí lo será", insistió.

Asimismo, Bendodo apuntó que "el sanchismo se ha sentido más cómodo en la trinchera que el diálogo, y el PP es un partido fundamentalmente de diálogo".

"En España, hay una inflacción ideológica, el PP aporta más gestión que ideología y Málaga es el ejemplo perfecto de cómo gestionar, como hace Paco de la Torre. En cambio, Pedro Sánchez no ha venido jamás a Málaga, si acaso a dar un mitin y nada más. Todas las obras que había en marcha las paralizó, este Gobierno de Sánchez trabaja a la contra de Málaga y de la industria turística", declaró Bendodo con un tono que guiñó a su condición de candidato número 1 del PP al Congreso de los Dipùtados, para el 23J, por su provincia natal.