04·07·2023 21:36

Calviño cree que Feijóo solo da "tumbos" cuando habla de economía y "le falta coherencia" en esta materia

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha criticado que al Partido Popular "le falta coherencia" cuando habla de economía y ha lamentado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no hace más que dar "tumbos" en esta materia.En una entrevista en '24 Horas' de RNE recogida por Europa Press, la responsable económica del Gobierno se ha referido al programa electoral del Partido Popular que ha sido presentado este martes por Feijóo. Así, ha puesto de ejemplo el cambio de postura del PP sobre la reforma laboral, que votaron en contra, pero que, ahora, "les parece bien", o de la revalorización de las pensiones con el IPC, sobre la que no quieren aclarar su postura. Además, para Calviño, algunas propuestas del PP, como la reducción de impuestos, son reflejo de que falta "una línea clara de responsabilidad". "Hay algo que no cuadra cuando Feijóo aboga por bajar impuestos, ya que no aclara en qué servicios públicos tendrá que hacer recortes ni cómo pretende rebajar la deuda pública", ha argumentado.