Xaime da Pena, el abogado coruñés que pagó la lona que Desokupa puso en una calle céntrica de Madrid con el lema “Tú a Marruecos, Desokupa a la Moncloa”, en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en declaraciones a este diario que se ha “aprovechado” de que la empresa es “mediática y conocida” para conseguir “nicho de mercado” y hacer conocido su bufete en un campo “con mucha competencia”.

Da Pena asegura que vio la oportunidad de tener repercusión mediática pagando los 40.000 euros que costó la lona y que haría lo mismo con formaciones políticas como Bildu siempre y cuando le “diese clientes”. Defiende, además, que nunca ha “votado a partidos de derechas” y se declara “en contra de la violencia”, por lo que no comparte muchos de los mensajes de Desokupa, como el que lanzó el lunes —sustentado por un bulo sobre el origen del autor del crimen de una mujer en una tienda de Madrid— para que la población “quemase contenedores” y asaltase “lugares de acogida de argelinos”. Da Pena quiere dejar claro también que ni su hermano, el exfabrilista Uxío da Pena, ni su ya fallecido padre, el abogado lucense Xaime da Pena, tienen nada que ver ni con su ideología ni con la colocación de la lona de Desokupa.

Sobre si le compensa difundir este mensaje —defiende que no constituye un delito de odio y cree que no incita a la violencia—, asegura que sí porque ha recibido “en solo dos días la llamada de mil personas que se pueden convertir en potenciales clientes. “Es puro marketing. Me arriesgué”, sentencia.