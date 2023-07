Podemos carga contra Yolanda Díaz por su rechazo al referéndum de autodeterminación. La portavoz del partido y número 2 de Sumar por Córdoba, María Teresa Pérez, ha criticado que la candidata haya echado "balones fuera" en este asunto, después de que la vicepresidenta haya defendido una consulta únicamente dirigida a ratificar los acuerdos alcanzados en una mesa de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat, y después de que este mismo jueves la vicepresidenta haya defendido en El Programa de Ana Rosa que "el referéndum no está encima de la mesa".

Pérez, actual directora del Instituto Nacional de la Juventud (Injuve) dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, ha acudido a la televisión de Pablo Iglesias para mostrar su acuerdo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que anoche también asistió a la misma plataforma para entrevistarse con el ex líder de Podemos. El dirigente republicano dijo, entre otras cosas, que Sumar era un "apéndice del PSOE", apuntando como prueba al hecho de que Sumar "rechace la idea de un referéndum o cuando tiene una actitud excesivamente dependiente de aquello que el PSOE le permite o no le permite decir".

"Estoy de acuerdo con Junqueras en que todos los demócratas deberían apostar por el derecho a decidir", ha comenzado Pérez, que ha ensalzado la posición de su partido, que "apostó por el derecho a decidir". Una posición que en su opinión era también "una apuesta por un bloque plurinacional de Estado, que incluyera a esas fuerzas soberanistas de izquierdas" para "romper esa clausula de exclusión histórica que teníamos".

"Por eso asumimos la persecución, la criminazliación y el coste político en zonas con esa ideantidad más españolista", detallaba. Antes de considerar que "fue una apuesta acertada por parte de podemos, no solo en terminos electoralistas, porque eso hizo que obtuviéramos un buen resultado en terminos plurinacionales, sino en términos democratizadores porque normalizamos una nueva dirección de Estado queb en la españa post bipartiidsta es la única que puede no solo empujar al PSOE sino disputarles el terreno".

En este sentido, la portavoz de Podemos censuraba que si "en Sumar la mayor parte de quienes forman la coalición están de acuerdo con el derecho a decidir, ¿por qué se generan titulares por parte de la propia Yolanda Díaz diciendo que no hay que entrar a ese debate, o que no es el momento, o que es cosa de los comunes, intentando echar balones fuera?", crriticaba la dirigente. "¿Y por qué también la propia Yolanda Díaz no ha cuidado ese bloque plurinacional que heredó y en el que Podemos había tendido puentes y había trabajado la relación con ERC y EH Bildu?", continuaba pérez, que se mostraba tajante en este sentido: "Yolanda no lo ha hecho, de hecho su gran reforma que fue la reforma laboral, no la sacó con ERC y con Bildu".