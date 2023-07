A codazos contra el PSOE y Sumar. Así intenta abrirse paso ERC en una campaña de las elecciones generales donde tiene dos grandes peligros: la abstención independentista que le castigó en las municipales y el voto útil al que apela la izquierda estatal para frenar a la derecha. Los republicanos han sacado toda su artillería desde el primer minuto para defender que son ellos, y no el PSC o los Comuns, los que no tendrán ninguna tentación de pactar con el PP y Vox, los que se "arremangarán" para que los catalanes vivan mejor y los que defenderán sin ambages el referéndum. El candidato de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido a los votantes que no se rindan a los pies de las "mentiras piadosas" de un "Sumar que resta" ni los de los socialistas, cuya victoria ha dicho que sería una "humillación nacional".

Las encuestas apuntan que satisfacer esa reclamación se antoja difícil, puesto que hasta ahora todas auguran un nuevo triunfo del PSC, con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, al frente. El propósito de los republicanos es movilizar a los propios afilando su perfil independentista, pero también taponar fugas hacia socialistas y En Comú Podem. "Viva Irene Montero, no se puede sumar restando y dejando a los tuyos en la cuneta", ha espetado Rufián. "Las izquierdas españolas demasiado a menudo renuncian a sus objetivos para acomodarse al régimen", ha cargado también el líder del partido, Oriol Junqueras. En un mitin en el que han exhibido todos sus pesos pesados, el hilo conductor ha sido el de intentar explicar para qué sirve votar a ERC en las próximas generales, un papel en el que se ha esmerado especialmente el 'president' Pere Aragonès subiendo al escenario junto a Junqueras y la secretaria general, Marta Rovira, en patalla desde Ginebra. Tratando de sacarse de encima complejos de antaño, han sacado pecho de haber arrancado los indultos, la mesa de diálogo, pero también leyes como la de la vivienda, la ley trans, la subida del salario mínimo o la revalorización de las pensiones. Además de defender la agenda de su gobierno, Aragonès también ha lanzado dardos contra el PSOE, a quien acusa de "dejar tirados a los catalanes" con asuntos como Rodalies, y contra Yolanda Díaz a cuenta de su rechazo al referéndum. "El independentismo debe movilizarse masivamente como hizo el 1-O", se ha desgañitado desde el atril. Y Rovira ha rematado esa referencia abogando, una vez más, por una unidad de los partidos independentistas que tampoco ha sido posible a nivel programático en estas elecciones y que amenaza con volver a ser uno de los 'leitmotivs' de Junts. Ha habido también recado al expresident Carles Puigdemont, a quien ha reprochado que "banalice la represión" cuando insinúa que desde Suiza ha renunciado a la batalla política. Ironías del destino, el mitin ha sido pasado por agua desde el momento en que la 'exconsellera' de Acció Climàtica Teresa Jordà, número dos de la lista, ha subido al atril. Ella misma ha bromeado con la coincidencia. Sus palabras también han tomado forma de chaparrón contra sus adversarios políticos, de los que ha dicho que "Sumar se parece cada vez más al PSOE, el PSOE cada vez más al PP y el PP cada vez más a Vox". Ante ese juego de parecidos trata de reivindicarse ERC, a quien el periodista y número tres de la candidatura, Francesc Marc Álvaro, ha definido como "el 3 en 1" -nombre de un famoso aceite multiusos- en estos comicios porque sirve para "frenar a la derecha", para defender la "independencia no retórica" y para lograr "cosas concretas" en el Congreso. Junts, a la yugular de ERC Este es el factor diferencial que los republicanos reivindicarán ante Junts, que aspira a volver a ser el partido independentista de referencia. La cabeza de lista de los posconvergentes, Míriam Nogueras, ha salido desde el primer minuto a la yugular dejando claro que serán ellos, y no ERC, los que pondrán un "precio más alto" si son determinantes una eventual negociación. Hasta ahora, mientras han sido los republicanos los que han izado la bandera del diálogo, han vilipendiado esta opción a cuenta de los escasos logros que achacan a la mesa de diálogo. "Si depende de nosotros, todo cambiará. En Madrid, y en Catalunya", ha sentenciado. Y es que, si a nivel estatal el marco de la campaña es una disyuntiva entre PSOE y PP, en el independentismo sigue operando también la batalla sin cuartel entre ERC y Junts.