El apartado sobre los pactos y la gobernabilidad no se escapó del tono bronco del resto del debate. Alberto Núñez Feijóo llegó a las once pasadas de la noche habiendo hecho ya la propuesta que plantea desde hace meses: que ambos se comprometan a dejar gobernar a la lista más votada el 23J. El candidato del PSOE se niega a aceptar la idea porque, insistió Pedro Sánchez, el propio Feijóo no ha cumplido esa norma estos días en Extremadura, donde ha aceptado que su candidata, María Guardiola (PP), pueda convertirse en presidenta de la Junta pese a que el más votado fue Guillermo Fernández Vara (PSOE). Para conseguirlo, Guardiola ha llegado a un acuerdo con Vox.

Ese pacto con la ultraderecha y el que ha alcanzado el PP también en la Comunidad Valenciana y en centenares de ayuntamientos de toda España fue la principal crítica lanzada por el líder del PSOE a su contrincante. Según las encuestas, Feijóo solo tiene asegurada su investidura si cuenta con el apoyo de Vox. Pero, según Feijóo, el jefe del Ejecutivo no es quien para dar "lecciones" sobre pactos. El gallego acusó a Sánchez de "gobernar" con el "brazo político" de ETA. El jefe de los populares recordó que hace justo 26 años, el 10 de julio de 1997, la banda terrorista secuestró al concejal del PP Miguel Ángel Blanco. "Yo jamás voy a gobernar ni pactar con el brazo político de quienes lo planificaron, ejecutaron y aplaudieron", acabó Feijóo. El candidato socialista le rebatió que la frase de que él "gobierna con Bildu" es mentira. Sánchez le retó a que le dijera un solo nombre de un dirigente aberzale "aupado" por el PSOE, algo a lo que el dirigente del PP no respondió. El presidente del Gobierno, por contra, sí que dio los nombres de vicepresidentes de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, entre otros, que son de Vox y ostentan esos cargos gracias al PP. El primero, dijo Sánchez, es un "negacionista" del cambio climático. El segundo, "franquista".