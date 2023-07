La campaña del PSOE seguirá sin cambios pese al tropiezo en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Un resbalón que en Ferraz no reconocen pero que sí admiten en el resto de la organización. En el partido se sobrelleva el fallo casi con resignación, se asume que se ha perdido una oportunidad aunque sin caer en el derrotismo. En la cúpula socialista la lectura es más posibilista. Entienden que Feijóo fue "bronco" y "aparcó la moderación". "Su actitud no fue la de ir a por el votante de centro".

Y en este posicionamiento ve la dirección del PSOE su hueco. "No iba a por los electores del PSOE, está buscando el voto de Vox. En esta vida no se puede todo a la vez". Por eso la estrategia se mantendrá: "Es una campaña en la que estamos cerrando el 'gap' (la distancia) con el PP, como reflejan todas las encuestas". "Lo cierto es que ayer Feijóo no quería debatir porque en un debate al uso, pierde". "Optó por embarrar el campo", sostienen fuentes de Ferraz.

En una parte de su balance el PSOE coincide con el balance público que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que con un discurso más radical que el resto del PP ha logrado absorber al votante de Vox. "Feijóo se ha ganado los votos de Vox y no ha perdido un solo voto socialista. Ha arrasado a un Sánchez sin futuro", ha escrito en Twitter.

Feijóo se ha ganado los votos de Vox y no ha perdido un solo voto socialista. Feijóo ha arrasado a un Sánchez sin futuro. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 10 de julio de 2023

Distintas fuentes del partido consultadas por este diario sí asumen que "Feijóo estuvo mejor que Sánchez" y que "una vez más, las expectativas hacen que gane el que entraba como perdedor". Aseguran que el equipo del presidente dejó traslucir con demasiado claridad la relevancia del debate y la importancia que le daban a su preparación. El jefe del Ejecutivo canceló un mitin el sábado en Plasencia (Extremadura) y desde el viernes por la tarde hasta el mismo lunes no tuvo agenda. "Compraron la moto de que el 'cara a cara' era definitivo".

Génova no hizo ningún cambio, trasladó que el candidato le iría dedicando algunos ratos y dio a entender que les valía con no cometer ningún error. "El efecto sorpresa ha jugado claramente a favor de Feijóo", señalan en el PSOE. "Quien hiciera ese planteamiento se equivocó", apuntan, tanto por la gestión previa como por la puesta en escena. "Sánchez es infinitamente mejor, en las entrevistas lo borda" pero ayer estaba "encorsetado en unas fichas infames". "No fue él y creo que en estos momentos siempre se premia la autenticidad", destacan.

Se "subestimó" a Feijóo

"Feijóo estaba muy preparado", subraya otra fuente. "Su tono sacó de quicio a Sánchez. Su estrategia era clara: dar siempre primero y le ha resultado", añade. En este punto hay quien observa demasiada sensación de suficiencia en Ferraz y en Moncloa: "Subestimar a quienes han sido presidentes autonómicos es un error garrafal". "Hay infinitamente políticos más correosos y duros y mejores oradores en el ámbito territorial que en el nacional", declaran. En el círculo del jefe del Ejecutivo se indicaba hace sólo unos días que encaraban el debate "con absoluto respeto al adversario político". Feijóo, mantenían, "lleva toda la vida en política y esto le da un bagaje importante".

El presidente "se encontró con un Feijóo que no esperaba", afirman en dirigentes socialistas. Y, prosiguen, se puso "nervioso en el primer bloque (el económico)" en el que el candidato del PP rebatió todas sus cifras y negó sus logros y eso "le rompió un poco". "Hubo un error de planteamiento y además un mal día de Pedro". Pero en la organización no se cree que empeore la situación. "Puede afectar al ánimo de la militancia aunque eso se recupera en dos días", afirman. "No pienso que sea nada grave, es más una burbuja de los medios".

Otra fuente sí opina que ahora la campaña se pone más cuesta arriba y que el debate se perdió en la primera parte porque Sánchez "interrumpía constantemente". Hay otros más salomónicos: "Deficiente los dos, Sánchez y Feijóo, y la realización y los moderadores también".