11·07·2023 20:37

Zapatero critica que Feijóo usara ETA en el debate con Sánchez: Rompe todos los consensos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizara a ETA en el cara a cara de anoche con el presidente del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya que considera que "rompe todos los consensos" sobre terrorismo en democracia. "Me siento en el abismo de una posición política como la que ayer hizo Feijóo de usar el terrorismo de ETA, que hace doce años que desapareció, para arrojárselo al PSOE", ha dicho en una entrevista en Onda Cero. En su opinión, esta postura "rompe todos los consensos" y pactos alcanzados en democracia cuando el terrorismo estaba en vigor en España, que "incluía siempre como un principio esencial" no usar este asunto "en la lucha partidista y mucho menos contra un partido como el PSOE, que lo sufrió como el PP"."Citar a Bildu para arrojar al PSOE lo que fue ETA, el dolor de todos, es inaceptable", ha añadido en otro momento de la entrevista.Por otro lado, ha afeado a Feijóo que no "tuviera el coraje" de condenar el "abyecto lema" de 'que te vote Txapote', como le pidió Sánchez, y ha denunciado que las críticas al presidente del Gobierno haciendo uso del término 'sanchismo' es "malo para la democracia" y "nos hace peores".