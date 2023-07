Marga Prohens: "No me conocen si creen que me preocupa una nueva marea verde"

Garantizar la libertad de lengua en la enseñanza supondrá una inversión mayor en profesorado o aulas. Los sindicatos apuntan que puede ser «inviable». ¿Cómo lo llevarán a cabo?

Evidentemente supondrá un mayor coste económico, aunque ahora no le puedo decir cuánto será porque el conseller de Educación, Antoni Vera, hace solo cinco días que está en el cargo. Aunque de cara al curso que viene, con las matrículas ya hechas y se han distribuido las plantillas y grupos escolares, mi preocupación es que comience con total normalidad. Por tanto será a partir del próximo curso. Mi prioridad en estas primeras semanas es la suspensión de las calificaciones de la LOMLOE. Estamos mirando cómo hacerlo efectivo. La libre elección de lengua estaba en nuestro programa y es un derecho de los padres para elegir cómo escolarizan a sus hijos, aunque requiere planificación y escuchar a todo el mundo, algo garantizado con el talante del nuevo conseller. Hacerlo de forma progresiva. Porque escuchar a todos no significa no cumplir con nuestro compromiso. Pondremos más recursos para que el cambio sea progresivo, tranquilo y conseguir más libertad para las familias. Pero evidentemente esto no se puede hacer de un día para otro ni sin recursos económicos y materiales.