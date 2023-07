19·07·2023 23:09

"A Feijóo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal"

Pedro Sánchez se refiere al gran ausente del debate, Alberto Núñez Feijóo, de quien dice que no ha comparecido por no poder "hacerse cargo de las mentiras vertidas" en el anterior debate. Para el candidato socialista, el aspirante del PP no ha acudido al debate porque se "avergüenza" de Abascal, "pero no de sus votos".

Abascal replica haciendo caso omiso del ataque y afeando a Sánchez sus pactos con independentistas y a Feijóo, los cinco pactos de Estado ofrecidos el PSOE.