Superada la jornada de resaca electoral, Jorge Azcón se ha puesto este martes manos a la obra para la constitución del Gobierno de Aragón. El líder del PP ha anunciado que ha activado las conversaciones con los representantes de Vox, Teruel Existe y el PAR para convocarlos a distintas reuniones con el objetivo de cerrar el acuerdo que le permita sacar adelante la investidura muy pronto.

Esta misma semana podrían cerrarse los acuerdos de apoyo a la proclamación de Azcón como presidente e incluso los pactos de gobernabilidad, de tal manera que a partir del próximo lunes se puede acelerar el proceso e incluso conseguir cerrar la formación del gobierno antes del 5 de agosto. Esa es la idea, aunque primero deberá recorrer todos los pasos que contempla la liturgia parlamentaria en Aragón.

De momento, las negociaciones con Vox ya se adelantaron con la dirección nacional del partido, aunque el popular no ha querido profundizar en este aspecto y se ha remitido a que contempla "cualquier escenario". Eso sí, prefiere un gobierno de "amplia base" que incluya el mayor número de partidos en busca de la "estabilidad", ha relatado Azcón. "Cuantas más formaciones puedan dar su voto favor, mejor", ha dicho, descartando de paso que el PSOE colabore de algún modo en su investidura. "Ya nos transmitieron que descartan abstenerse y colaborar en la gobernabilidad en una reunión que tuvimos en el Pignatelli".

El líder de los conservadores ha explicado que con las distintas formaciones ya hubo "una primera parte de la negociación" y está claro que no cabe "ninguna alternativa a que la investidura sea la del presidente del PP", por lo que esta misma mañana "llamaré a los tres partidos políticos que expresaron su deseo de participar" en la gobernabilidad. "Descartamos que haya repetición de elecciones, en ninguno de los casos la habrá", ha afirmado tajante.

Azcón ha comenzado su primera comparecencia después de las generales recordando el Partido Popular se ha aproximado a un resultado "histórico" al conseguir 7 diputados y 9 senadores, y recalcando que los aragoneses votaron el domingo no solo "ratifica los buenos resultados que ya tuvimos el 28M", sino que van a ser "otro elemento a tener en cuenta" de cara a las conversaciones que deben fructificar en la formación de gobierno, en referencia al peso que han perdido tanto Vox como Teruel Existe.

En cualquier caso, los populares recalcan que quieren la gobernabilidad "con una amplia base", lo que se traduce en un gobierno "estable" que defienda "los intereses de Aragón, los valores de la constitución, el Estatuto de autonomía y el estado de derecho", aunque no ha querido especificar hacia dónde se encamina. "No descarto ningún escenario, pero mis preferencias no han cambiado", ha expresado sin querer anticipar la fecha en la que se puede celebrar el pleno de investidura. "Abrimos un proceso de negociación y no vamos a prejuzgar el resultado final", ha recalcado descartando hablar de cargos o consejerías y antes de insistir en que el cambio "se va a producir y la presidencia será del PP".

Preocupación con los independentistas

"Me preocupa especialmente --ha continuado-- la posición dominante que tienen los independentistas. Cuando Puigdemont, Junqueras u Otegi son los que más contentos están, los aragoneses no podemos estarlo. Pedro Sánchez está dispuesto a echarse en los brazos de Bildu, de ERC y de Junts para seguir en la Moncloa", ha afirmado el candidato popular, que espera que el Gobierno de Aragón que espera presidir "en breve" sea un "dique de contención a las amenazas políticas que se ciernen sobre la política de la comunidad y sobre la política española".

Azcón ha incidido en que "lo nuclear" es que el próximo gobierno "va estar presidido por el PP y que las amenazas ciertas que se abren con los independentistas hacen que se produzca un cambio en nuestro país y, por tanto, en nuestra comunidad", pero los datos son "inequívocos" al comparar los resultados del pasado domingo con los de las autonómicas del 28 de mayo en Aragón.

El escrutnio revela que el PP ha pasado de obtener el 35,55% de los votos al 36,33" y Vox del 11,25% a 14,64%". Por su parte, Teruel Existe ha bajado del 4,99% al 2,86% y el PAR del 2,1% al 0,57%. "Los resultados suponen que algunas han salido reforzadas y otras han visto cómo retrocedían. Y esto no es una opinión, son datos", ha constatado el dirigente popular, que prefiere que la formación de gobierno se produzca "cuanto antes" para "empezar a trabajar y a gobernar"

En las negociaciones con Vox, Azcón tiene claro que hay líneas rojas que no atravesará la formación de ultraderecha. "Las posiciones del PP en lo que respecta a violencia de género, el trasvase o cualquier cosa que haya en nuestro programa no va a cambiar", ha dicho Azcón explicado que habrá "un documento de gobierno que hay que acabar de negociar pero en el que nosotros no renunciamos a ninguna de nuestras ideas nucleares".

Sin reblar

Según Azcón, los independentistas van a exigir un precio mayor ahora respecto a la pasada legislatura y Pedro Sánchez está dispuesto a "conceder a los enemigos de España lo que le pidan". Por eso se ha comprometido a que el Gobierno de Aragón "sea un dique de contención" y hará "todo lo posible" por que tengan "la menor capacidad de decisión". ¿Qué armas tiene? "Un Gobierno autonómico tiene muchas armas para la defensa de la Constitución, empezando por los recursos que puedan hacerse a las leyes", o por reclamar una convocatoria urgente de una comisión bilateral Aragón-Estado "que defienda unos acuerdos en pie de igualdad".

En Aragón "no queremos ser mas pero, sobre todo, no queremos ser menos que nadie". "No vamos a claudicar ni a reblar en la defensa de lo que consideramos que es nuestro, aunque los partidos independentistas quieran que Aragón sea una comunidad autónoma de segunda", ha subrayado antes de asegura que Núñez Feijóo "tiene legitimidad moral para tratar de conseguir una investidura", ya que lo contrario "sería una anomalía en la historia de este país".

En el caso de que el PP fracase, puede haber un escenario "de bloqueo y nuevas elecciones", pero también "existe la amenaza" de que el PSOE forme gobierno con el apoyo de una pluralidad de partidos, entre ellos Bildu, ERC y Junts. "Esa posibilidad existe", pero "es indeseable" y "vamos a hacer todo lo posible porque no se dé" y Feijóo "sea el presidente", aunque "tampoco vamos a cerrar los ojos, ni mirar hacia otro lado", ha reconocido.