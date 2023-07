Alberto Núñez Feijóo tenía previsto desde hace semanas ir hoy, día de Santiago, a la ciudad gallega a celebrar la festividad del apóstol. El plan del líder del PP era disfrutar en su tierra del triunfo en las urnas. Sin embargo, la victoria del domingo por la noche fue clara (136 escaños frente a 122 del PSOE), pero insuficiente para llegar a la Moncloa.

Tras la ceremonia en la catedral de Santiago, Feijóo ha respondido por primera vez a preguntas de la prensa después de la noche electoral y ha insistido en intentar negociar su investidura. La víspera, en una reunión de la junta directiva nacional del PP, anunció que había iniciado los contactos con los partidos que necesita para alcanzar una mayoría absoluta que le pueda convertir en presidente del Gobierno. Aseguró el lunes que había contactado con Vox (33), PNV (5), Coalición Canaria (1) y Unión del Pueblo Navarro (1) para llegar a los 176 escaños necesarios. Sin embargo, pocas horas de ese anuncio, a las diez de la noche, el PNV comunicó oficialmente que no quiere sentarse con él para negociar nada.

La pregunta esta mañana estaba clara: ¿y ahora qué va a hacer si no tiene los apoyos que necesita? "Decir que no se tienen apoyos por una conversación con algún grupo [en referencia a la negativa del PNV] es una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición.Hablaré con el PSOE y Vox", ha respondido.

En su opinión, es "importante" que "la cuarta economía del euro", por España, no esté "sometida a los que no les interesa España", aludiendo a la necesidad de Pedro Sánchez de ganarse los apoyos de ERC, EH Bildu y Junts si quiere sacar él la investidura y seguir en la Moncloa. Tiene que haber "un Gobierno de España y no un desgobierno", ha continuado.

"Mi obligación es hablar con los grupos. Sánchez me propuso hablar después del recuento del voto CERA [de los españoles en el exterior, que se conocerá el fin de semana]. Entiendo que después del voto CERA, en agosto, hablaremos. España merece estabilidad. Estamos negociando en Bruselas la regla de gasto y el presupuesto del año 2024. Vienen tiempos en los que se necesita estabilidad y europeísmo. Creo que es un error que en España gobernasen los independentistas, porque han perdido votos y escaños. Yo cumpliré mi deber, intentaré hablar con los grupos", ha insistido el político gallego.