El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado una carta hace unos momentos a la Moncloa para pedir al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, una reunión donde abordar la investidura tras haber terminado el recuento de votos en el extranjero de las elecciones del 23J.

El popular pide a Sánchez terminar con el bloqueo institucional fruto de los resultados electorales del 23J, que no arrojaron una mayoría absoluta que permita la gobernabilidad del país. Por eso, Feijóo apela a la responsabilidad de los socialistas porque "la fuerza política ganadora en las elecciones generales es la que debe gobernar", ya que el PP obtuvo más votos en las generales.

Así, el candidato pide de forma implícita una abstención del PSOE porque España "no se merece una situación ingobernable". "No podemos permitirnos un bloqueo en un momento an relevante para nuestra economía y nuestras instituiones, en plena presidencia del Consejo de la Unión Europea", ha dicho Feijóo en sus redes sociales.

La petición llega tras el recuento del voto CERA, emitido por los españoles residentes en el extranjero, que se ha saldado con un escaño más para el PP por la circunscripción de Madrid.