Este miércoles Pedro Sánchez se ha comunicado con la familia de Sara Gómez, concretamente con su madre. El presidente del Gobierno lo ha hecho a través de una carta, en la que se ha disculpado con la mujer por no haber respondido antes a otro escrito que ella le entregó.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado su pésame a Felisa, y ha lamentado que la solicitada 'Ley Sara' no llegara a término en la legislatura, aunque ha confirmado que hará "cuantos esfuerzos sean posibles para que ninguna otra familia tenga que pasar" por dicha situación: "No estás sola en este camino".

Querida Felisa:

Quisiera, en primer lugar, pedirte disculpas ya que la intensa actividad de las últimas convocatorias electorales no me ha permitido dar respuesta con mayor antelación a la emotiva carta que me entregaste. No quería comenzar este periodo estival sin expresarte personalmente que aprecio enormemente el esfuerzo de escribirme y quiero darte las gracias también por el reconocimiento a mis compañeros y por el sentido de tus palabras.

Deseo volver a transmitirte mi profundo pesar por la dolorosa pérdida de tu hija Sara y, aunque no ha sido posible llevar a término la conocida como Ley Sara en esta legislatura, no estás sola en este camino y en la lucha para que dicha ley se apruebe. Quiero reiterarte que haremos cuantos esfuerzos sean posibles para que ninguna otra familia tenga que pasar por la misma situación que vosotros.

Con mi mayor solidaridad y cariño, recibe un fuerte abrazo,

Pedro Sánchez