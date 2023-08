Yolanda Díaz: “Urge un Gobierno y los partidos con pulsión de repetir comicios serán penalizados”

Yolanda Díaz hace un alto en sus vacaciones en Baiona para urgir a las fuerzas progresistas “un Gobierno, no un Gobierno en funciones,” que pueda actuar contra una inflación desatada que ha encarecido la cesta de la compra un 31% desde antes de la pandemia. La líder de Sumar advierte de que hay partidos que no ven con malos ojos una repetición electoral y sostiene que se equivocan, pues serán “penalizados por los ciudadanos”. A punto de poner fin a sus días de descanso, apuesta en una entrevista para el grupo Prensa Ibérica por un Gobierno con el PSOE, pero un “Gobierno mejor, más coordinado y que avance en derechos”.

A día de hoy, ¿cuál es el escenario más probable en España: repetición electoral, investidura de Pedro Sánchez o investidura de Núñez Feijóo?

El 23 de julio los españoles hablaron y dijeron varias cosas. Pararon la ola reaccionaria y validaron las políticas progresistas. Nos han dado un mandato y es gobernar de manera progresista. Esta va a ser la legislatura de los avances sociales. Yo sé que hay una pulsión en el Partido Socialista de conformarse con lo que hay, pero desde Sumar somos claras y claros. Queremos avanzar más. Los precios de los alimentos se han encarecido un 31% desde antes de la pandemia, la gasolina está disparada... Tenemos problemas que hacen que necesitemos con urgencia un Gobierno y no un Gobierno en funciones. Por lo tanto, creo sinceramente que la ciudadanía penalizaría a aquellas formaciones políticas, que las hay y varias, que tengan la pulsión de repetición electoral. Lo que urge ahora, que es lo que quiere Sumar y la ciudadanía, es que tengamos un Gobierno con un compromiso de país programático.

La legislatura de los avances sociales. ¿Cuáles?

Hemos sido la única formación política que ha hecho propuestas durante la campaña. Soy clara, tenemos que seguir cambiando el modelo de relaciones laborales, hay problemas y abusos en los contratos parciales. Hemos puesto sanciones por más de nueve millones por la realización de horas extraordinarias no retribuidas. También tenemos que avanzar en el despido. La definición de indemnización no se ajusta a los parámetros europeos. Y en la jornada laboral, que es centenaria. Y debemos dotarnos de un Estatuto del Trabajador del siglo XXI.

Y hay más. La cesta de la compra está imposible para las familias. Tenemos que actuar, porque queremos estar en el Gobierno para mejorar la vida de la gente.

Reducir la jornada laboral, poner precios máximos en la cesta de la compra, un bono de emergencia de mil euros para hogares hipotecados... son propuestas de Sumar. ¿Cuáles priorizará en el acuerdo con el PSOE?

Yo negocio contenidos, no negocio ministerios. Nuestra aportación en el Gobierno solo se justifica para mejorar la vida de la gente. Yo no puedo inclinarme por una medida sobre otra. Hace quince días, remitimos una propuesta programática al Partido Socialista y esperamos avanzar en esta negociación. Para Sumar, hay tres elementos de centralidad: emergencia climática, relaciones laborales y reforma fiscal. Desde el minuto uno, el señor Sánchez y yo dijimos que queríamos seguir gobernando juntos, porque la experiencia había sido positiva, pero también he dicho que tenemos que tener un Gobierno mejor y un gobierno mejor es metodológicamente trabajar más coordinadamente en el seno del Ejecutivo y avanzar en derechos.

"Yo negocio contenidos, no ministerios. Hace 15 días Sumar remitió al PSOE su propuesta programática y esperamos avances"

¿Se imagina al señor Feijóo como líder de la oposición en el Congreso?

El liderazgo de Feijóo se apaga. Nos está haciendo perder el tiempo con una investidura fallida. Hay pulsiones en las formaciones políticas de alargar la investidura. Cuanto más alarguemos la investidura, peor va a ser la situación de los españoles y las españolas. Las comunidades tienen que elaborar sus presupuestos, pero no saben cuáles serán los anticipos a cuenta de que pueden disponer. A Sumar no le gusta jugar con la vida de la gente, aunque puede ser muy apetitoso en términos electorales, en términos de desgaste del adversario.

Usted ha sido siempre muy beligerante con el señor Feijóo. Me acuerdo cuando en el Parlamento gallego denunciaba que “los recortes de Feijóo matan”. ¿Puede decirme algo bueno del líder del PP?

Galicia es la comunidad con la peor evolución de empleo. Galicia pierde tejido industrial, peso demográfico y oportunidades. Galicia no tiene una propuesta para el rural. Ni en materia de vivienda. Y apuesta por la privatización de la sanidad. Desde 2009, el gran éxito del señor Feijóo fue triplicar la deuda pública, ¿para qué? No fue para construir escuelas infantiles o fortalecer la sanidad, o apostar por el tejido industrial.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lamenta que la legislatura dependa de un prófugo de la Justicia. ¿Usted también lo lamenta?

Yo lo que digo es que soy una demócrata y en las elecciones votan los españoles y las españolas, y han decidido que quieren un Gobierno de coalición progresista. Y lógicamente, después tenemos que entendernos con otras formaciones. Esta es la democracia. Fíjese, en el mandato anterior había 17 formaciones políticas en el Congreso, y ahora son 11. Pienso que ahora las negociaciones van a ser mucho más sencillas.

¿Más sencillas?

Me refiero a que este Gobierno ha gestionado una pandemia, una crisis de inflación sin precedentes, una crisis económica con una caída de 11 puntos del PIB solo conocida en los manuales de historia económica... Yo vi cómo en una semana se desplomaron 800.000 puestos de trabajo en España y pensé que no iba a ser capaz de levantarlos. Y no fue así. El volcán de La Palma, la guerra de Ucrania... Estamos preparados para gestionar. Eso sí, con un Gobierno mejor.

El PP les dice que “no hay que tragar con todo” ante un posible acuerdo con Junts. ¿Cuáles son los límites que se pone Sumar con Junts: indultos, amnistía, referéndum...?

Tenemos que dialogar. Hoy Cataluña está mucho mejor y el Gobierno de España ha servido para esto. En Cataluña, hay un problema político y la política se sustancia con diálogo. No estoy en las posiciones de incendiar Cataluña. No quiero sacar rentabilidad electoral a un problema que es muy grave.

¿Sería bueno para España y para Cataluña una amnistía de dirigentes independentistas condenados o fugados?

Lo que es bueno para España y para Cataluña es tener una democracia sólida y robusta. Yo creo que deberíamos de avanzar también en un acuerdo territorial. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? España está preparada, es un país moderno. Estoy convencida. No tengamos miedo. Somos un país plural. Estamos en un país que es diverso, que habla distintas lenguas, que tiene distintas culturas, que tiene distintas historias políticas.

"Debemos dirigirnos hacia un acuerdo territorial; España está preparada, es moderna"

¿Es posible y conveniente un referéndum en Cataluña?

Lo que tenemos que hacer es dialogar, dialogar y dialogar. Cuando exista un acuerdo de mayorías, los catalanes y las catalanas tienen que poder votar. Faltaría más.

Pero yo le pregunto por un referéndum en el que los catalanes decidan sobre su futuro.

Cuando se alcance un acuerdo, insisto, de mayorías en la mesa de diálogo que ya tenemos, por supuesto los catalanes y las catalanas van a votar y ahí es donde yo me muevo. El programa de Sumar es claro al respecto.

Le escucho y no sé si está a favor de la amnistía, el indulto, el referéndum...

Desde Sumar, entendemos que en Cataluña existe un conflicto político al que nunca se debió de llegar, que hemos mejorado muchísimo durante la legislatura pasada y tenemos que seguir mejorando. Si gobernaran el PP y Vox, empeorarían las relaciones entre Cataluña y España. Y sigo diciendo que como es un conflicto político, la apuesta es el diálogo. Quiero que Cataluña se quede en España. Y además quiero reivindicar la mejor Cataluña.

¿Sumar está haciendo el trabajo sucio al PSOE al negociar con los independentistas?

Sumar habla con todas las formaciones políticas, no solo independentistas. Sumar, en todo lo que pueda aportar, lo va a hacer. Vamos a hacer democráticamente todo lo que sea menester para avanzar en los derechos sociales y territoriales en nuestro país. Sin lugar a dudas.

Un posible apoyo a la coalición de izquierdas sería el BNG. Los nacionalistas gallegos demandan el traspaso de la AP-9, una tarifa eléctrica gallega... ¿considera razonables sus demandas?

El Bloque tiene un diputado y a estos efectos su operatividad no es efectiva en el Gobierno de España. Por primera vez desde el Gobierno hay una vicepresidencia que no solamente habla gallego, sino que ha practicado políticas que mejoran la vida de los gallegos y las gallegas. El levantamiento de peajes en la AP-9 no se explica sin la aportación de Sumar. Y en la nueva legislatura por primera vez un grupo estatal como es Sumar, un grupo decisivo de apoyo al Gobierno de España, va a tener una portavoz que es gallega, Marta Lois.

¿Está a favor del traspaso de la AP-9?

Antes que la transferencia, defendemos el carácter público de la AP-9. Yo entiendo que el nacionalismo ponga mucho énfasis en la transferencia. Yo lo que quiero es que esta autopista sea de los gallegos y las gallegas y dejemos de pagar por ella.

¿Transferencia de la AP-9? Lo que quieren los gallegos es no pagar más por una autopista ya amortizada

El Gobierno estuvo a punto de abonar todo el saldo de compensación a Audasa para evitar a los gallegos 18 años más de sobrecoste. ¿Considera que fue un error no hacerlo? ¿Hay que revisarlo en la nueva legislatura?

Nuestra posición desde Sumar es clara. Esta autopista está más que amortizada y es de los gallegos y las gallegas.

¿Por qué ha apostado por Marta Lois, una desconocida y sin experiencia en las lides del Congreso, para situarla como portavoz del grupo parlamentario de Sumar?

Yo también era una desconocida para toda España y sin experiencia en el Gobierno cuando llegué a Madrid. Apuesto por Marta Lois porque es una gallega que tiene un proyecto de país y cualidades de una extremada importancia. En primer lugar, es una politóloga con una carrera brillante y con experiencia de gestión en un ayuntamiento muy importante, como Santiago de Compostela, en actuaciones muy relevantes. Aparte de su brillantez e inteligencia, es humilde, empática y apuesta por el diálogo. Marta Lois ya está actuando en nombre de Sumar. Hoy [por el viernes] ya se está reuniendo con varias formaciones políticas. Además, como la vicepresidencia del Gobierno ella irradia feminismo en todas y cada una de sus acciones. Es la mujer idónea para el puesto. Conozco a Marta Lois desde los años 90. Somos muy amigas y por supuesto, tengo una confianza en ella extraordinaria. Creo que Galicia gana con Marta Lois de portavoz en el Congreso.

Ciudadanos, Vox, Podemos, ¡qué mal envejecen los nuevos partidos! ¿Qué debe aprender Sumar de estas experiencias?

Creo que los partidos políticos son herramientas que tienen que ser útiles a la ciudadanía y se van transfigurando. Creo que hemos pasado de una fase de impugnación a una fase de construcción y esto es muy importante. La primera experiencia del laboratorio político, de mixtura de diferentes formaciones políticas, fue en Galicia en 2012 con Alternativa Galega de Esquerda [alianza de Esquerda Unida y la formación de Xosé Manuel Beiras]. Yo misma tenía entonces de asesor un politólogo como era Pablo Iglesias. Ese experimento empezó en Galicia, pero la época ya no es la misma. Me parece que la gran aportación que hemos hecho desde el Gobierno es la construcción de paradigmas diferentes. Por ejemplo, tener hoy 14,8 millones de personas asalariadas con carácter indefinido en España. Lo que ahora toca es construir más, gobernar mejor, avanzar en los derechos y ahí pues efectivamente, los españoles y las españolas van votando y van decidiendo qué lugar ocupa cada formación. Pero, insisto, las entidades partidarias no deben ser un fin en sí mismo.

¿Qué ha aprendido?

El aprendizaje es que estamos aquí para cambiar la vida de la gente. Nos debemos a la ciudadanía, no a la militancia interna. No es lo mismo, y es un planteamiento diferente. Lo segundo, hay que ser humildes. Asumir el papel que jugamos en cada momento. Estamos aquí justamente por todo lo que otros han hecho antes que nosotros. Yo creo que todo el mundo aporta siempre y no me muevo bien en las posiciones sectarias. Mire, en Galicia emplazo a las fuerzas progresistas a ganar las elecciones autonómicas, a hacerlo sin sectarismos, diciendo como hemos hecho el señor Sánchez y yo en campaña, que vamos a cooperar y que cada uno tiene espacio propio. Esto es difícil hacerlo, pero si lo hacemos, ganaremos en Galicia.

¿La oferta es al BNG y al PSdeG?

Les propongo decir a los gallegos que vamos a ganar las elecciones y nos vamos a entender. En Galicia, alguna formación hacía campaña contra nosotros, pues yo nunca hablo mal de los adversarios políticos y nunca me equivoco de adversario, jamás. No voy a contribuir a que las derechas avancen.

Considera que la izquierda tiene opciones de arrebatar la Xunta al PPdeG, pero el 23-J los populares aumentaron tres escaños y 200.000 votos. ¿No lo tienen difícil?

Las fuerzas progresistas ganaron en votos en Galicia. Por tanto, hay una oportunidad. Y hago un llamamiento aquí a los gallegos y gallegas a ganar las elecciones, porque es posible hacerlo, porque queremos una Galicia moderna, porque queremos una Galicia que hable gallego, porque queremos una Galicia industrial, porque queremos que la gente del mar y del campo viva mejor, porque queremos que las mujeres gallegas cuenten en Galicia. Esto es posible y para eso tiene que haber un entendimiento respetuoso con las tres formaciones progresistas que hay.

"Emplazo al BNG y PSdeG a decir que ganaremos las elecciones gallegas y que nos vamos a entender", pide

¿Deben sentarse a hablar BNG, PSdeG y Sumar?

No hace falta que se sienten. Lo que hay que hacer es actuar. Yo no me he sentado con el Partido Socialista.

¿Qué opinión le merecen Ana Pontón, la portavoz nacional del Bloque, y Xosé Ramón Gómez Besteiro, con opciones de ser el candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta?

Tengo una magnífica relación con la señora Pontón y creo que hace un gran trabajo. Tengo menos relación con Besteiro.

Sumar no tiene representación en el Parlamento gallego, ¿ya da por hecho que entrarán?

Doy por hecho que tenemos la oportunidad de ganar la Xunta de Galicia de manera cooperativa con otras formaciones políticas.

Sumar no tiene rostro que visualice su proyecto en Galicia. ¿Ha pensado en alguien? ¿Tiene Marta Lois billete de ida y vuelta?

Sumar tiene un proyecto muy importante para Galicia y con los gallegos y gallegas. Ya estamos trabajando en Galicia y se verá en los próximos meses. Hipotéticamente, podemos hablar sobre futuribles. Tenemos a dos diputadas gallegas extraordinarias, dos grandísimas profesionales [Marta Lois y Verónica Martínez Barbero]. Y en mi equipo hay gallegos y gallegas que son personas claves en Galicia. Uno de los mejores economistas de nuestro país se llama Manuel Lago y es gallego.

Volviendo a la escena estatal. La izquierda a la izquierda del PSOE tiene una nueva oportunidad con Sumar. ¿Teme que Podemos pueda dinamitar desde dentro esta nueva oportunidad?

No me gusta nada lo de la izquierda a la izquierda del PSOE. El programa de Sumar se dirige a las mayorías sociales. Estoy convencida de que hemos alcanzado un acuerdo histórico y todas las formaciones políticas dentro de Sumar se sienten cómodas y van a jugar papeles importantes y van a respetar los acuerdos. Lo creo sinceramente.

Con tres millones de votos y 31 escaños, cuatro menos que en los anteriores comicios, ¿cuál debería ser la representación correcta de Sumar en el futuro Gobierno? Podemos tenía cinco carteras.

Ya le dije que negocio contenidos, no ministerios. Y porcentualmente nuestra aportación en votos es más o menos la misma que en 2019.

Dentro de ese Gobierno de coalición, si se llega a conformar, y dentro de la cuota de Sumar, ¿usted contará con ministros de Podemos?

Voy a contar con personas que hagan muy bien sus tareas.

¿Tiene opciones Ione Belarra de repetir como ministra?

No le puedo contestar. Primero negociamos contenidos y después veremos qué carteras. Y en función de ellas, buscaremos el mejor perfil. Ahora lo que sí que le digo es que en los 35 equipos de Sumar, hay más de mil personas que son referentes en cada una de sus materias. Y estamos preparados y preparadas para ocupar cualquier cartera ministerial.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra?

Con Pablo e Irene, en la campaña de las municipales. Y con Ione, la semana antes de venirme de vacaciones a Galicia.

“No falta mano de obra en hostelería, sino mejorar las condiciones laborales”

Los gobiernos autonómicos del PP acusan al central de que no fluyen los fondos europeos.

Es verdad que en unos Pertes vamos más avanzados que en otros, pero todo lo que sea mejorar lo vamos a hacer. Ahora bien, también las autonomías, singularmente la Xunta, tienen que agilizar los trámites, porque muchos fondos son gestionados por las autonomías. La gestión de los fondos comunitarios es muy deficiente por parte de algunas comunidades, y no voy a dar nombres.

En Galicia, preocupa especialmente el nuevo Perte del automóvil, ¿sabe cómo va?

Hasta donde sé, todo va muy bien. Está avanzando.

Sectores económicos denuncian falta de personal y piden la entrada de inmigrantes no europeos para cubrir las vacantes. Por ejemplo, la hostelería.

Las vacantes que existen en nuestro país son muy pocas. Acabamos de publicar el catálogo con las profesiones exactas en las que hay falta de mano de obra, y son profesiones que requieren de una alta cualificación. Y fíjese casualmente en el sector que usted cita hay una realización de horas extraordinarias tremenda. ¿No deberían estar contratando más personal?

Estamos viendo ahora mismo cómo los trabajadores de la agricultura españoles se van a la vendimia francesa, ¿por qué? Porque las condiciones laborales aquí son muy malas. Hay sectores donde las condicionales laborales son mejorables. Lo dijo con toda la tranquilidad, mejoren las condiciones de trabajo y obviamente mejorará la situación.

La Comisión de Competencia acaba de certificar que la no rebaja del IVA al pescado penalizó aún más su consumo. ¿Usted comparte esta exclusión del pescado de la reducción del IVA?

Tenemos un problema gravísimo, que es la cesta de la compra. Desde hace un año pido actuaciones al respecto. Si el salario mediano en España es de 1.500 euros, una familia española no puede comer pescado tres veces a la semana. Hay que actuar de manera global. El sector de la distribución supera los 42.000 millones de euros en beneficios. La crisis de inflación hay que distribuirla de manera justa. La mayoría social se está empobreciendo. Aquí tenemos una discrepancia con el Partido Socialista. Pido actuar de manera dialogada con el sector, pero el PSOE no quiere. Así nos equivocamos. Con un salario de 1.500 euros al mes y la inflación que tenemos, no solo es imposible comer pescado, es que también está la fruta y llenar el depósito del coche.