A dos días de que se produzca finalmente la constitución de las Cortes y se decida sobre quién recae la Presidencia de las Cortes, Isabel Díaz Ayuso ha apuntado claramente que las conversaciones con Junts deben ser una línea roja para el partido. Tras días en los que desde la dirección nacional se han lanzado mensajes contradictorios, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha alzado la voz sobre este asunto: "No se puede seguir pagando la fiesta independentista".

A la pregunta concreta de si el PP debe hablar con el partido de Carles Puigdemont para la conformación de la Mesa del Congreso y de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, Ayuso ha respondido que se puede hablar con otras formaciones pero solo con "aquellos que no buscan la ruptura de España y sí la igualdad ante la ley”.

La presidenta madrileña ha realizado estas declaraciones al finalizar el acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la festividad de la Paloma, patrona de los bomberos y de la capital, en el que el alcalde y ella misma han entregado las tradicionales 'Palomas de bronce Bomberos de Madrid'. Convencida de que el presidente del Gobierno en funciones está entregado a los independentistas, Ayuso señala que no puede ser "solo una cuestión de dinero sino de que las nuevas generaciones hereden un país unido". Y esto, dice, no pasa por que la gobernabilidad de España dependa de un "prófugo de la justicia".

En Génova la respuesta a la pregunta de qué hacer con Junts no ha sido tajante sino ambigua, reconocen fuentes del PP madrileño. Primero Pedro Rollán, vicesecretario general del PP, apuntó que se hablaría con Junts como con otras formaciones, más tarde la número dos del partido, Cuca Gamarra, lo desmintió, y por fin, la semana pasada, se pasó a hablar desde la dirección de la necesidad de hablar con todos, aunque una cosa es hablar y otra tragar", en palabras del coordinador general, Elías Bendodo.

Ruptura de España

Ayuso ha llegado al acto con varias preguntas para que las responda el partido socialista. La primera: "Independencia sí o no? Y si es no, a qué viene todo esto?". La dirigente madrileña no concibe que las negociaciones se estén produciendo si ese no es el final del camino. "¿Referéndum sí o no? Amnistía sí o no? Condonar la deuda generada por los independentistas catalanes a costa de los españoles sí o no? Violentar el reglamento del Congreso para que Esquerra tenga grupo propio?". Las respuestas, opina, se pueden de alguna manera prever observando lo que ocurre en Navarra, donde ha señalado que EH Bildu apoya un gobierno socialista al tiempo que pide el referendum. "Ahí está sucediendo algo".

El alcalde José Luis Martínez Almeida también ha tenido un momento dedicado a la política nacional tras la emotiva entrega de premios de la Paloma y felicitar al equipo femenido de fútbol por haberse clasificado a la final. En línea con Ayuso, ha acusado a Sánchez de ser "un perdedor" que está "subastando el futuro de España" y "pactando con un prófugo de Waterloo". Considera que "todo el mundo conoce cuáles son los límites del PP" para las negociaciones. Esa es la respuesta a si el PP haría bien hablando con el partido de Puigdemont y apunta que todo lo que se sabe de las negociaciones entre los independentistas y Sánchez es lo que los primeros quieren que se sepa: "Exigen que el futuro pase por romper España".

Maroto intenta rebajar la tensión

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y exministra del Gobierno de Pedro Sánchez, Reyes Maroto, ha procurado restar importancia al hecho de que Junts esté llevando al límite las negociaciaciones para conformar la Mesa del Congreso,intentando mostrar que es quien tiene el control de los tiempos y dejando claro que la gobernabilidad del Estado depende de lo que indique Carles Puigdemont. En el PSOE intentan alejar el fantasma de una nueva repetición electoral y mostrar seguridad en que las negociaciones llegarán a buen puerto, mientras los grupos nacionalistas de la izquierda, de boca de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurura, y de ERC, advierten de que sus votos no están aún asegurados. "Hay que dejar tiempo a todos los grupos para que decidan cuál es su posición", contestaba Maroto a los medios de comunicación cuestionada por la decisión de Junts de no revelar el sentido de su voto hasta minutos antes de la constitución de las Cortes.

Mientras en el PSOE y el resto de los grupos crece la tensión por lo que pueda suceder este jueves y, sobre todo, ante la posibilidad de que este sea el proceder de Junts durante toda la legislatura en caso de que finalmente hubiera un acuerdo de investidura con Sánchez, Maroto también ha restado importancia a las complicaciones futuras que se puedan producir. "Venimos de una legislatura muy compleja con fuerzas muy distinas" que han adoptado acuerdos diversos, ha explicado, de modo que con estos antecedentes, espera también "que no sea un precedente" que en cada negociación futura se tenga que esperar al último momento.