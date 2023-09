La pugna en el Gobierno de coalición en funciones para garantizar su supervivencia mediante el necesario apoyo de Junts a la investidura de Pedro Sánchez continúa cada vez con más fuerza. Aunque el PSOE ha dejado muy claro que lidera las conversaciones en solitario, la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, no se resigna. Esta mañana se ha desplazado a Bruselas para reunirse a las 12 horas con el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un nuevo intento de no quedarse al margen.

Pero los socialistas restan cualquier valor a esta cita y, fuentes de Moncloa, destacan que va a en nombre de Sumar y "no representa al PSOE". Sánchez ha nombrado a sus propios negociadores -María Jesús Montero, Félix Bolaños y Santos Cerdán- y fuentes del entorno del presidente en funciones subrayan que "nosotros seguimos con nuestra vía" y, reiteran, el encuentro entre Puigdemont y Díaz "no tiene nada que ver" con las conversaciones que se mantienen. De hecho, las mismas fuentes aseguran que se enteraron de esta entrevista "a última hora" del domingo, "a hechos consumados". "No hay nada acordado", reiteran, respecto a esa reunión. Vía Asens No es la primera vez que Díaz va por libre y intenta convertirse en uno de los interlocutores de Puigdemont. Horas después de las elecciones, tras queda claro que la continuidad del Ejecutivo dependía de Junts, Sumar ya encargó a Jaume Asens que iniciara los contactos. Una decisión que ya tomó de manera unilateral sin acordarla con el PSOE, que sólo responde de lo que hagan sus negociadores. Precisamente Asens acudirá también al encuentro con el ex president catalán y el ex conseller Antoni Comín, eurodiputado y también, según ha informado oficialmente Sumar, en un encuentro previsto para las 12 de la mañana de este lunes. Protagonismo En Sumar han buscado en las últimas semanas ganar protagonismo en las negociaciones de Gobierno, escenificando su papel negociador con los partidos independentistas y allanando la ley de amnistía, la exigencia que ERC y Junts han puesto sobre la mesa para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Así, Yolanda Díaz ha defendido públicamente que esta norma sería "absolutamente constitucional", en un discurso que abre el paso al Gobierno de coalición y busca la normalización de la medida, para facilitar después al PSOE dar el paso definitivo desde la Moncloa.