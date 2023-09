El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha pedido al PSOE que no haga la ley de amnistía que exige el expresidente catalán Carles Puigdemont para empezar a negociar una investidura al considerar que es "la condena de la Transición" y "una trampa" que, en su opinión, "no cabe" en la Constitución.

"Pido como ciudadano y demócrata, y también como socialista, que esto no lo hagan, que la amnistía no la hagan porque esto es negar lo que ha significado un esfuerzo enorme (...) el esfuerzo de la Transición para que siga adelante el país (...) Que no lo hagan porque es muy grave", ha declarado en una entrevista en la Cadena COPE.

Guerra ha comentado que la ley de amnistía demandada por Puigdemont es "lo contrario" de la Ley de Amnistía aprobada en 1977 en España, al inicio de la Transición.

"Ahora se pretende que de un sistema democrático pasemos a uno no democrático, porque vamos a borrar 45 años de democracia y empezamos otra", ha añadido el que fuera mano derecha de Felipe González, que señala los "nacionalistas" que se levantaron contra la Constitución y la democracia no fueron demócratas sino unos "golpistas".

En su opinión, la ley de amnistía exigida por Puigdemont representa "la condena de la Transición", además de "una trampa" que "no cabe" en la Constitución.

"Yo no me resigno, no aguanto eso, no lo voy a soportar", ha confesado.

Guerra ha considerado que los partidos independentistas catalanes están usando el que ha denominado "sistema del salchichón" o del "chorizo, viniendo de quien lo hace", ya que van cortando "rodajitas", de forma que primero piden los indultos, luego cambiar el Código Penal, luego la ley de amnistía y "después vendrá la autodeterminación, el referéndum".

"Han masajeado a la sociedad para que vayan aceptando, una tras otra, cuestiones que están deconstruyendo la sociedad democrática del 78", ha apuntado.

Sobre el viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para reunirse con Puigdemont en Bruselas, ha dicho que es una "auténtica infamia" y ha reprochado, además, que lo hayan protagonizado representantes de "la nueva política que iban a regenerar la política".

Guerra ha reconocido que actualmente no hay ningún líder de la socialdemocracia en activo que le llama la atención, y ha dejado claro que en su caso su partido sigue siendo el PSOE.

Sobre el presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, ha comentado que "está haciendo cosas que encajan en la socialdemocracia, por ejemplo aspectos sociales, y cosas que no, por ejemplo aspectos institucionales".

Por otro lado, ha dicho que no ve necesario que el PSOE y el PP tengan que alcanzar "un gran pacto" pero sí "acuerdos concretos" para que así las dos principales fuerzas políticas puedan "desembarazarse" de formaciones que "no son representativas de la democracia española", en alusión a los nacionalistas y a Vox.