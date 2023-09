El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha exigido este viernes al Gobierno central que habilite un "mando único" para gestionar la crisis migratoria que padece el archipiélago y sea capaz de aglutinar el trabajo de los ministerios.

En declaraciones a los periodistas con motivo de su asistencia a los actos de la festividad de la Virgen de Nuestra Señora del Pino ha reivindicado el modelo impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, quien situó a la vicepresidenta, Teresa Fernández de La Vega, al frente de este fenómeno.

"Eso solucionó problemas y salvó muchísimas vidas", ha comentado, al tiempo que ha mostrado su disgusto por la falta de respuestas ofrecidas por los ministerios del Interior y Asuntos Exteriores ante el repunte migratorio de este verano.

Clavijo sí ha valorado la predisposición del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, dado que tiene una "planificación" ante la creencia de que la inmigración irregular va a seguir aumentando en los próximos meses porque muchas personas "huyen de la miseria y el hambre" en África.

Investidura nacional

Sobre la investidura ha valorado el acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) porque han "asumido" la 'agenda canaria' y ahora se trata de esperar a los días 26 y 27 de septiembre para saber si el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, obtiene la mayoría para gobernar.

"Hay que esperar al resultado y si fracasa veremos otro escenario", ha destacado, subrayando que tanto PP como PSOE tienen la 'agenda canaria' y CC dará sus votos y apoyo al partido que "se comprometa" a defender los intereses de las islas. "Vamos a esperar al 26 y 27 de septiembre y después ya veremos", ha agregado.

Ley de vivienda

Clavijo ha vuelto a mantener que el Gobierno canario va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley estatal de vivienda, en línea con lo que recoge el pacto regional de empleo, pero también va a solicitar una reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado para aclara conceptos y posible invasión de competencias.

Según el presidente, la ley hace un "flaco favor" a la regulación del mercado porque falta vivienda pública y los precios están muy altos --también por la competencia del alquiler vacacional-- lo que impide que los jóvenes se emancipen o las familias dispongan de menos renta disponible --situación agravada por la subida de los tipos d interés y las hipotecas--.

Plazas escolares de 0 a 3 años

En cuanto a la carencia de plazas para niños de entre 0 y 3 años para el vigente inicio del curso escolar, el presidente indicó "el consejero de Educación (Poli Suárez) está trabajando para dar una respuesta temporal" a las familias que necesitan hacer uso de este servicio. Para Clavijo, lo fundamental es contar lo antes posible con la infraestructura necesaria que "reúna las condiciones adecuadas".

Críticas de Nueva Canarias-NC

Por su parte, con respecto a las críticas de Nueva Canarias en las que apuntan que el actual grupo de gobierno está poniendo excusas para no llevar a cabo la reducción de IGIC dle 7 al 5% prometida durante la campaña electoral, Fernando Clavijo subrayó que "los informes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma no son excusas, son realidades". "Lo que se está viendo es que había un descontrol del gasto que después no tenía repercusión en la realidad asistencial de los ciudadanos", puntualizó.