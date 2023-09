Sumar enfría los plazos que exige Junts para una ley de amnistía y plantea que se apruebe después de la investidura de Pedro Sánchez. El partido de Carles Puigdemont había pedido muestras inequívocas de que esta medida saldría adelante para dar su apoyo al líder socialista, pero los de Yolanda Díaz dudan ahora de que pueda cumplirse esta condición. Sí dan por hecho que habrá una ley de amnistía, aunque ahora ponen en duda el cuándo.

"Vamos muy justos, es forzar mucho la máquina, no sé si se podrá hacer", ha admitido Jaume Asens, interlocutor de Sumar con las fuerzas independentistas, al ser preguntado en La Hora de la 1 sobre la posibilidad de aprobarla antes de investir a Sánchez.

El dirigente de los comuns varía así la posición que había expresado la semana pasada, cuando sí consideró viable que esta norma pudiera aprobarse antes de la sesión de investidura. “Hay margen a través de un procedimiento de lectura única. Es forzar un poco los ritmos, pero es posible Es lo que sucedió con la reforma de la sedición”, recordó entonces en diversas entrevistas Asens. En esta ocasión, ha mostrado más dudas sobre la viabilidad de esos plazos. Un cambio de posición que se produce después de días de fuerte agitación en las filas socialistas, donde comienzan a elevarse voces contra esta medida.

"Ver si es posible"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha pronunciado en el mismo sentido que Asens, y aunque ha insistido en la "voluntad" de Sumar para que se apruebe esta norma, también ha echado el freno a los tiempos que pide Puigdemont. "Los plazos son una cosa que habrá que ver. A nadie se le escapa que los trámites parlamentarios tienen sus tiempos y habrá que ver encajar lo que es una voluntad política con la ley que marca los plazos", ha comenzado el eurodiputado en rueda de prensa en la sede de Sumar, donde ha advertido de que "es pronto para saber qué plazos manejamos".

En este sentido, Urtasun ha añadido cautela, advirtiendo que "es sabido que Junts quiere unos plazos más cortos, pero habrá que ver si eso puede ser posible o no". "La voluntad política es toda pero luego habrá que ver los plazos", ha abundado, antes de mostrarse "optimista" de que "se puedan llegar a unos plazos que sean convenientes para todos".

Rebaja el referéndum

Preguntado sobre la exigencia de referéndum por parte de los independentistas, Urtasun ha señalado que se trata de una "posición de máximos" propia de una negociación, al tiempo que ha recordado la propuesta que lanzaron en la campaña electoral, consistente en que se vote en Cataluña el acuerdo alcanzado en una mesa de negociación entre el Govern y el Gobierno.

"En una negociación a nadie se le pide que renuncie a sus máximos. Lo importante ahora es que seamos capaces de llegar a un acuerdo en ser capaces de resolver los efectos penales de octubre de 2017. Entendemos que el referéndum forma parte de sus aspiraciones (de ERC), pero estamos en un tiempo distinto al de Rajoy, estamos en el diálogo", ha defendido en rueda de prensa.

El término amnistía

Urtasun ha vuelto a dar por segura la aprobación de esta ley, pese a las turbulencias que comienzan a darse en el PSOE. Preguntado sobre la exigencia de los independentistas de que figure el término "amnistía" en la norma, el portavoz de Sumar ha asegurado que no comparten esa exigencia y que podría denominarse de alguna otra forma con tal de cumpla el cometido previsto.

"Lo importante es qué efecto va a tener esa medida", ha considerado, al ser preguntado sobre esto. "En Sumar no tenemos ningún problema en hablar de ley de amnistía (...) por lo tanto no nos molesta", ha continuado, antes de advertir que "no vamos a ser prisioneros del término, lo que nos importan son los efectos en las causas penales".