La presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá el próximo 8 de octubre a Barcelona a una manifestación en contra de la amnistía para los independentistas y la autodeterminación de Cataluña. La marcha está organizada por Societat Civil Catalana en contra de las negociaciones de Pedro Sánchez con Junts para facilitar su investidura. "Ahí estaré", ha dicho Ayuso en su cuenta de Twitter.

La dirigente popular madrileña ha confirmado su participación en esta manifestación tras anunciar esta mañana que el PP de Madrid registrará en cuanto pueda la moción en contra de la amnistía que ha propuesto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Su objetivo era hacerlo hoy mismo, pero en la formación están a la espera del texto definitivo que estará coordinado con Génova, ya que la idea es que sea el mismo en todos los parlamentos autonómicos y plenos municipales. El portavoz del grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, ha reconocido esta tarde que no han podido formalizarlo aún y que con los plazo que manejan la moción se debatirá "en el primer pleno de octubre". Es decir, pasado el debate de investidura al que se presentará Feijóo en el Congreso los días 26 y 27 de septiembre.

Diferentes fechas para las mociones

"Los reglamentos de cada uno de los parlamentos autonómicos y plenos municipales son distintos", ha explicado Pache, y esa es la razón por la que el debate se producirá en distintas fechas en cada uno de ellos. Ayuso parecía ponerse la primera en el cumplimiento de las órdenes que lanzó Feijóo en la junta directiva de este pasado lunes, pero las prisas finalmente han ido por delante de los procedimientos. En la reunión del comité de dirección del PP de Madrid que se ha celebrado este martes por la mañana, la presidenta del partido regional ha pedido a su equipo que se agilicen los trámites para poder registrar y debatir las mociones en toda la región, pero al final se hará en los próximos días y la votación se pospondrá varias semanas en la Asamblea.

Debate en los plenos municipales

Lo mismo ocurrirá en los ayuntamientos. Los plenos donde se debaten las iniciativas y se procede al control del gobierno municipal se celebran ,e en su mayoría, en la última semana del mes, así que en la práctica mayoría de ellos lo previsible es que la moción se discutirá coincidiendo con el día de la investidura o inmediatamente después. El PP podrá votar la moción en aquellos consistorios donde tiene mayoría, pero desde el PSOE de Madrid ya han advertido de que, igual que sucederá en los parlamentos autonómicos donde el PP no suma mayoría, la moción no pasará el filtro de las mesas de mayoría progresista. "El Congreso de los Dioutados y el Senado no tienen la entidad para abordar este tema?", se preguntan los socialistas madrileños, argumentando que este no es un asunto de competencia municipal.

El secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, tampoco se ha mostrado preocupado por el resultado de esas mociones. Está convencido de que "no habrá respuestas dispares" entre los concejales y diputados socialistas, aunque reconoce que sin conocer el texto de la moción que quiere presentar el PP tampoco puede hacer más valoraciones. Su convicción, en cualquier caso, es que los socialistas están a favor "de las políticas de progreso" de Pedro Sánchez y que eso provocará una respuesta unánime.