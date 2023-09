El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser el que se ha "tomado más a broma las violaciones" tras rebajar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) la pena de uno de los condenados por la violación grupal en los Sanfermines de 2016 en aplicación de la ley del sólo sí es sí.

El presidente de los populares ha mostrado su "indignación" por esta resolución, que veía dentro de lo "previsible" ante una ley "mal hecha" y "cuando se toma de forma frívola temas tan importantes como la violación o el abuso sexual", según ha dicho en una entrevista en Telecinco.

Feijóo ha denunciado que el Gobierno prosiguió con su "error" cuando se le advirtió y aprobó la ley, lo que provoca "efectos". A su juicio, esta rebaja de pena es la confirmación de que "lamentablemente Sánchez escucha poco, le sobra soberbia y le falta humildad para aceptar errores".

"Lo lamento profundamente, pero decir que es un Gobierno feminista y que apoya a las mujeres a partir de esta sentencia la gente se dará cuenta de que no, que eso es un eslogan, pero que realmente no ha habido un Gobierno que se haya tomado más a broma los abusos sexuales y las violaciones que el Gobierno actual", ha subrayado.

Gobierno: "La norma da una protección integral a la víctima"

“Fue precisamente la sentencia de este tribunal la que inspiró una reacción social en aras de una mayor protección de las víctimas. Fue ese hecho el que dio lugar a esa norma, que tuvo efectos no deseados, por lo que fue corregida para evitar que se pudieran volver a producir. Nuestro pensamiento tiene que estar hoy con la víctima. La norma da una protección integral a la víctima”, ha señalado tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

“No conviene frivolizar en absoluto”, ha añadido la también ministra de Política Territorial, quien tras las críticas del PP por la ley del ‘solo sí es sí’ ha querido poner el foco en el discurso negacionista de la violencia machista por parte de Vox y los pactos de la extrema derecha con la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, informa Juan Ruiz Sierra.

Irene Montero: "Nos hacemos cargo de su dolor"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha respondido a la reducción de la pena a través de su cuenta de X (antes Twitter), una decisión "muy dolorosa, especialmente para la víctima" que "no responde al mandato de la ley solo sí es sí".

El consentimiento y el derecho a la libertad sexual deben ser garantizados por todos los poderes del Estado. Esta decisión del TSJN es muy dolorosa, especialmente para la víctima. Nos hacemos cargo de su dolor y sabemos que todas las víctimas merecen reparación. — Irene Montero (@IreneMontero) September 12, 2023

"Gracias al movimiento feminista y a los cambios legislativos que acompañan esa lucha es claro que estamos ante una agresión sexual, y no cabe hablar de abuso como hizo este mismo tribunal en el año 2018. El consentimiento, en el centro. Cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de la Ley solo sí es sí tal y como argumenta el voto particular de la magistrada. También la Fiscalía, el Gob. de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se oponen a la rebaja, así como la Audiencia Provincial", ha reivindicado Montero.

Ayuso critica la "falacia" del Gobierno con el feminismo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado de curioso la "falacia" del Gobierno con el feminismo, que, a su parecer, "empezó" con el caso de la Manada y esta ha acabado beneficiándose de sus políticas.

Los que levantaron el negocio del falso feminismo con la Manada han acabado beneficiándola. Esperando las manifestaciones. pic.twitter.com/NtePnlb04I — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 12, 2023

Para Ayuso, resulta "curioso" toda "la falacia de este Gobierno con el feminismo que ha utilizado a las mujeres de esta manera". "Empezó especialmente este negociado con la Manada y ahora resulta que ha sido la propia Manada la beneficiada", ha señalado la dirigente madrileña, a la que le gustaría "ver las mismas manifestaciones en la calle", pero sabe qué no van a celebrarse.

Sumar lamenta la rebaja: "No nos gusta"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha lamentado la decisión del TSJN y no ha entrado en consideraciones sobre la repercusión de este fallo en la titular de Igualdad, Irene Montero. "Desde Sumar lamentamos la decisión del tribunal, no nos gusta", ha señalado Lois tras mantener una reunión este martes con el secretario general del grupo parlamentario popular, Carlos Rojas, en la ronda de contactos que mantiene el PP de cara al intento de investidura de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Almeida exige la dimisión de Díaz y Montero

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este martes la dimisión de la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, por aprobar la ley del 'solo sí es sí' porque con ella han conseguido que la Manada "vea rebajas sus penas".

"La misma Yolanda Díaz que nos ha estado mareando durante semanas con el tema del pico de Rubiales (expresidente de la Federación de Fútbol), no puede quedar indiferente porque con su responsabilidad ha permitido que un miembro de la manada en este momento vea rebajada su pena y esté revictimizando precisamente a la víctima de aquella agresión sexual brutal que se produjo durante San Fermín. Por tanto basta ya de hipocresías, basta ya de defensa del feminismo", ha expresado.

Una ley que dice sí es sí a La Manada. pic.twitter.com/qGTuCqf3LM — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 12, 2023

Considera que Yolanda Díaz es "la máxima responsable" porque Irene Montero está "amortizada políticamente" y "no es nadie ya en política". "Yolanda Díaz está completamente invalidada para hablar de feminismo, está completamente invalidada para hablar de las mujeres, está completamente invalidada para hacer cualquier alusión a los que no pensamos como ella en determinadas materias, y lo que tiene que hacer es largarse", ha asegurado el regidor.

Echenique carga contra los "Rubiales con toga"

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado la decisión de "los Rubiales con toga" del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Los Rubiales con toga del Tribunal Superior de Justicia de Navarra han decidido rebajarle la pena a uno de los violadores de La Manada.



Y no porque lo obligue ninguna ley ni ninguna jurisprudencia —como explica muy bien el voto particular ⬇️— sino porque les ha dado la gana. pic.twitter.com/K3ZdmoH1LD — Pablo Echenique (@PabloEchenique) September 12, 2023

Mediante un comentario en la red social 'X' (antiguo Twitter), ha lanzado que los magistrados que han respaldado la reducción lo hacen "porque les ha dado la gana", no porque "obligue ninguna ley ni ninguna jurisprudencia".

La alcaldesa de Pamplona lamenta la rebaja y critica la ley del 'sólo sí es sí'

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha lamentado "muchísimo" que uno de los condenados de la Manada haya visto reducida su pena por la aplicación de la ley del 'sólo sí es sí' y ha criticado que "fuerzas políticas que se erigen en pro del feminismo hayan provocado de alguna manera" esta situación. La alcaldesa (UPN) ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "la ley del 'sí es sí' es lo peor que ha ocurrido en este país" para las mujeres. "Lo lamento sinceramente. Esto es una consecuencia más de algo que nunca debió suceder", ha dicho.