El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que en las últimas semanas “ha habido contactos" con Junts porque "han querido hablar con nosotros”. Así lo explicó en una entrevista en Telecinco esta mañana tras semanas de ruido en torno a las conversaciones que el PP podría tener con los independentistas. "Hemos escuchado sus planteamientos y cuando los conocimos de forma explícita (en referencia a la comparecencia de Puigdemont en la que confirmó que mantiene la vía de la unilateralidad y que exige amnistía), respondimos en una rueda de prensa, en directo, que así no”.

Fuentes de Génova confirman a este diario que esos contactos informales se produjeron antes de la constitución de la Mesa del Congreso y no en el marco de la negociación de investidura de estas últimas semanas. "No hay interlocutor del PP nacional. Junts mandó mensajes a través de terceras personas que no son de la dirección", explican.

Feijóo no desveló el nombre de esos interlocutores y mencionó “concejales en Cataluña", reconociendo que hubo "mensajes, comentarios o encuentros en plenos y otros foros”. Y volvió a defender que “no hay trampa ni cartón”. “Si yo acepto lo que aceptará Sánchez puedo ser presidente. Pero no lo voy a hacer”, reiteró. “Preferimos estar en la oposición si las condiciones son inasumibles”, dijo en la misma entrevista.

Marcha atrás en la reunión con Junts

Todos los movimientos relacionados con Junts han generado mucho ruido interno en el PP. En realidad, solo Alejandro Fernández, líder del PP catalán, ha mostrado su malestar públicamente. Pero otros muchos cargos sí han reconocido "inquietud" ante las decisiones de la cúpula con los independentistas.

Feijóo dejó la puerta abierta hace semanas a reunirse con Junts, "siempre que fuera en el Congreso, como un grupo parlamentario más y sin hablar con Puigdemont", entendiendo que el único cordón sanitario del PP debía afectar a EH Bildu. Tras las palabras de Puigdemont, sin embargo, cambió el rumbo de su estrategia y dijo que ambas partes podían “ahorrarse esa reunión”. Encontraron la excusa para terminar con una cuestión sensible e incómoda para el partido conservador, que además no terminaba de convencer a los principales dirigentes.

En la cúpula conservadora explicaban que los movimientos estaban destinados a "encarecer" el precio de la investidura de Sánchez y poder enviar el mensaje de que Feijóo "jamás aceptaría lo que Sánchez sí aceptará". Pero en el PP tenían muchas dudas de que se estuviera explicando bien.

El pasado domingo, en una entrevista en La Razón, Feijóo respondía así a la pregunta de si Junts le había pedido mantener algún tipo de contacto: "A través de canales informales y de algunos mensajes que recibimos de Junts. Pero, cuando estaba pendiente la reunión oficial con Junts, el señor Puigdemont se refirió al PSOE y al PP en la comparecencia con sus exigencias para apoyar una investidura, e inmediatamente salí a dejar claro que ante una investidura condicionada a la amnistía, la reunión podíamos ahorrárnosla".