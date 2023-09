El coste económico y el impacto político complican la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE

La propuesta del Gobierno español de modificar el reglamento 1/58, que fija el régimen lingüístico de la Unión Europea, para incluir entre las lenguas oficiales el catalán, euskera y gallego, afronta el martes 19 de septiembre su primera prueba de fuego en el Consejo de Asuntos Generales (CAG en sus siglas en inglés) y lo hace muy cuesta arriba y sin posibilidades de éxito pese a la confianza con la que afronta el Ejecutivo español la negociación. Basta que un Estado miembro levante la mano y muestre sus dudas para frenar la iniciativa -la modificación del reglamento exige un acuerdo por unanimidad- y son varias las delegaciones que tanto pública como privadamente han expresado sus reticencias ante una de las principales demandas de Junts en las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez: lograr la oficialidad del catalán en la UE.

Uno de esos países es Suecia, un Estado miembro con un idioma con estatus oficial en la UE -el sueco- y media docena de lenguas minoritarias reconocidas como son el yidis, el romaní, el meänkieli (finlandés de Tornedal), el sami o el finlandés. "El Gobierno se muestra reacio a revisar el Reglamento nº 1 para convertir el catalán, el euskera y el gallego en lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la UE. El Gobierno cree que para poder adoptar una posición definitiva es necesario un análisis de las consecuencias de la propuesta sobre la eficacia del trabajo de la UE, así como sobre los efectos presupuestarios y prácticos", señala Estocolmo en una nota preparatoria para la reunión ministerial europea.

Su postura es secundada por distintas razones por media docena delegaciones, grandes y pequeñas, consultadas por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Otras, de momento, o no han definido su postura o prefieren no compartirla como Hungría. “Necesitamos tener una mejor idea de las posibles consecuencias si reconocemos estas tres lenguas y lo más importante son las posibles consecuencias financieras. Para la UE, especialmente para los estados miembros a nivel individual, y también para otras lenguas minoritarias en la UE”, explican fuentes de otro de los países más reacios a abrir esta caja de Pandora. Y es que “si el euskera, por ejemplo, es reconocido como lengua, esto también tiene un impacto en la comunidad vasca en Francia y eso, a su vez, podría dar lugar a peticiones, por ejemplo, para que el corso o el bretón también sean reconocidos como lengua de la UE”, apuntan las mismas fuentes.

Consecuencias presupuestarias

El sentimiento entre muchos gobiernos es que una decisión como la que plantea España requiere de un “proceso cuidadoso”, no debe tomarse “sin pensar”, ni tampoco sin valorar de antemano sus consecuencias. "Entendemos el razonamiento, por supuesto, pero no es una decisión que se pueda tomar a la ligera", incide un segundo diplomático de un país algo más receptivo pero que ve necesario, antes de posicionarse conocer las consecuencias en términos presupuestarios, de recursos humanos o de funcionamiento de las instituciones europeas.

Por eso son muchos los que consideran que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que es quien acudirá este martes en persona a presentar y defender la iniciativa para subrayar la importancia que le da el Gobierno -aunque habitualmente es el secretario de estado para asuntos europeos, Pascual Navarro, quien representa a España en este foro-, ha planteado unos plazos excesivamente “ambiciosos”, que no casan con los tiempos que habitualmente se manejan en la toma de decisiones en la UE. “Es un poco inusual que haya llegado tan rapido al Consejo”, reconoce un tercer diplomático que pone el acento en que cualquier cambio exige un apoyo “unánime” de los 27 estados miembros.

“Eso complica mucho el proceso. Me sorprendería que no hubiera un país que no ponga pegas por el coste o por el impacto para otras lenguas regionales. Esto es solo el inicio del debate no el final”, sostienen desde un país del norte de Europa minimizando las posibilidades de decisión. “Nosotros no tenemos una posición firme, pero los frugales han empezado a plantear la cuestión de los costes”, admiten otras fuentes diplomáticas del sur sobre uno de los grandes escollos.

Primera discusión

Fue el pasado 17 de agosto cuando España remitió una solicitud oficial a la Secretaria General del Consejo y a la presidencia de la UE, que este semestre ocupa precisamente España, para iniciar el procedimiento de modificación del reglamento que regula el régimen lingüístico, “con el fin de incluir las lenguas españolas que gozan de estatus oficial en España y reconocidas en tanto que lenguas cooficiales por el artículo 55.2 del Tratado de la UE”. “Se agradecería el inicio de los procedimiento de modificación (…) así como la inclusión del asunto en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de 19 de septiembre de 2023”, señala la carta firmada por Albares.

Dicho y hecho. El orden del día fijado incluye no solo una presentación de la propuesta de modificación del régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, sino un debate y la eventual adopción. Una urgencia poco habitual en una institución en la que las discusiones se preparan y trabajan previamente por los embajadores permanentes de la UE. Algo que está previsto que hagan este viernes. "No se ha discutido en ninguna parte, por lo que incluirlo en la agenda para su adopción es bastante inusual. Parece un poco de teatro por parte de la presidencia española para que le digan a Junts que han hecho lo mejor que han podido, pero que no es posible", explica un diplomático en vísperas de la reunión de embajadores preparatoria que se celebra. "Es demasiado vago todo como para decir sí o no sin un estudio de impacto", añade un tercer diplomático de un país algo más receptivo a la idea española.

España no ha desvelado por el momento si ha hecho cuentas ni si tiene un análisis del posible coste de incluir otras tres lenguas oficiales. El régimen reconoce actualmente 24 idiomas oficiales (alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco) que se han ido incorporando a media que se han ido sumando nuevos estados miembros, con la única excepción del irlandés, que logró su estatus oficial en 2007, muchos años después de la adhesión de Irlanda a la UE, pero que no logró la plena oficialidad hasta el año pasado debido al limitado número de intérpretes y traductores.