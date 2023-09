El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido, frente a las críticas de "pérdida de tiempo" lanzadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su derecho a ir al debate de investidura tras ser el ganador el 23J y recibir el mandato del rey Felipe VI. Al tiempo, ha lanzado un mensaje: "Defenderemos la libertad y la igualdad de los españoles aunque nos cueste la Presidencia del Gobierno". El líder del PP ha vuelto a elegir la capital gallega para remarcar el perfil "constitucionalista" del PP a pocos días de que se celebre el debate de investidura. Lo ha hecho en un acto en el que, bajo el lema 'Por la igualdad de los españoles', se han reunido 1.500 personas y que antecede al previsto en Madrid para el próximo domingo 24. Feijóo ha asegurado que los españoles siempre tendrán al PP como "garantía" de compromiso con la Constitución. Feijóo ha remarcado que no es "una pérdida de tiempo cumplir y hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir el mandato del jefe del Estado" o "cumplir y tener respeto por el resultado de las urnas", y ha garantizado que el PP "construirá el futuro de España". "Vamos a seguir luchando porque España nos necesita más que nunca", ha sentenciado. Sobre el PSOE ha señalado que "Han perdido las elecciones, la calle y están a punto de perder sus idearios" por lo que ha añadido que "yo no se si ganaremos la investidura, pero los españoles no van a perder la dignidad" ha sentenciado.