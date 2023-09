El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ya le dijo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en persona hace días que no le apoyará para ser jefe del Ejecutivo. Esta negativa, que ya había llegado en forma de llamada y comunicado dos días después de las elecciones generales de julio y también vía declaraciones a los medios en diversos momentos durante el mes de agosto, no ha impedido que el PP mantenga su estrategia de mostrar la mano tendida a todos los grupos parlamentarios y esta tarde su secretaria general, Cuca Gamarra, se reúna con el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso.

El PP quiere mostrar que se mueve, que lo intenta, que lo pelea, pero el PNV, que podría haberle salvado de este fracaso si hubiera cedido a estar en la misma ecuación que Vox, le ha dicho varias veces y de forma contundente que no lo va a hacer. Feijóo tiene solo 172 apoyos (137 del PP, 33 de Vox, y los dos diputados de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, UPN). Necesita 176.

Según ha informado ETB, la televisión pública de Euskadi, Ortuzar y Feijóo se reunión personalmente hace varios días, una cita en la que el dirigente vasco tuvo la oportunidad de explicarle sus argumentos. "¿Qué queremos, Vox y PP? Yo no, y creo que el 99,99% del partido tampoco. El PNV tiene una coherencia política de 128 años. Nunca hemos estado con la extrema derecha. Jamás", dijo Ortuzar en una entrevista en 'Deia' hace nueve días.

Esta mañana, en Radio Euskadi, Ortuzar también ha explicado que volvió a hablar por teléfono la semana pasada con Feijóo. El político vasco ha dicho que ve "lógico" que intente "agotar todas las posibilidades" para recabar apoyos para su investidura, cuyo debate empezará el martes 26 en el Congreso. "Hay que dialogar, aunque sea para discutir y para decir que no", ha afirmado Ortuzar.

Balones fuera de Sémper

En el PP no han querido confirmar ni desmentir ese encuentro presencial. El partido ha informado a los medios de comunicación de los encuentros de Feijóo con Fernando Clavijo, jefe de Coalición Canaria y presidente del archipiélago, y también con Javier Esparza, de UPN. Sin embargo, los conservadores no han querido ser tan transparentes con los nacionalistas vascos y el portavoz del PP, Borja Sémper, preguntado en rueda de prensa en la sede del partido ha dicho que no quería "entrar en detalles" y ha tirado balones fuera. Sémper ha subrayado que "Feijóo está hablando con muchos interlocutores" y que lo "raro" sería que no lo hiciera.

Además, esta información sobre el cara a cara entre Ortuzar y el político gallego llega después del encuentro del político vasco con Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica), el viernes pasado. El PNV está reconectándose con Junts después de la fractura que hubo entre las dos formaciones tras el 'procés' de 2017, cuando los nacionalistas vascos intentaron mediar para que Puigdemont no declarara la independencia y convocara elecciones anticipadas. Ahora los siete diputados de Junts se ha convertido en la bisagra que Pedro Sánchez necesita para poder seguir en la Moncloa, por lo que toda ayuda de mediación del PNV puede ser clave para el PSOE.