CC apoya el plurilinguismo del Congreso junto a los posibles socios de Sánchez

Primer resbalón en las relaciones entre CC y el PP en el Congreso. Los nacionalistas canarios dejaron este martes de lado su alianza política en Canarias, y el acuerdo para el apoyo de su diputada nacional, Cristina Valido, a la investidura del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, la próxima semana, y se sumaron al PSOE, Sumar y todos los partidos independentistas en el apoyo de la reforma del reglamento de la Cámara para el uso en ella de todos los idiomas cooficiales en algún territorio del Estado junto al español. La foto de Valido votando junto a todos los posibles apoyos del socialista Pedro Sánchez en una probable futura investidura si fracasa la de Feijóo, que no dispone de los votos necesarios, fue una de las imágenes llamativas en el primer pleno ordinario del Congreso de la nueva legislatura, y da una idea de las grietas que se pueden producir entre los dos principales socios del Ejecutivo regional en una etapa política que parece destinada a estar marcada por el debate territorial. De esta forma, el voto de Valido elevó a 179 los votos a favor de la nueva norma parlamentaria, que se tramitará por la vía de urgencia y lectura única, frente a los 171 de PP, Vox y UPN.

Valido, sin embargo, evitó profundizar en ese desajuste con el PP y renunció a defender desde la tribuna de la Cámara su respaldo a una cuestión que los populares rechazan de plano. CC fue de hecho el único de los apoyos de Feijóo a su investidura que votó junto a la izquierda y los nacionalistas. Vox y UPN, los otros socios del candidato popular, se mantuvieron firmes contra el uso del catalán, el euskera y el gallego en los debates parlamentarios. La diputada canaria evitó así posicionarse y argumentar en el hemiciclo en un tema tan sensible y determinante en la cuestión territorial. Valido arguyó que la posición de CC como integrante del grupo Mixto la representaba el diputado del BNG, Néstor Rego, en tanto que proponente de la reforma junto a otros cinco grupos (PSOE, Sumar, ERC, PNV y Bildu) mientras que el otro diputado del grupo, Alberto Catalán, de UPN, quiso intervenir también para expresar su rechazo a la nueva norma.

Valido aseguró sin embargo tras la sesión parlamentaria que no había encontrado ningún malestar en el PP por su apoyo a una de las medidas que los populares consideran una cesión de Sánchez a los independentistas para obtener la presidencia de la Cámara, y sin los trámites parlamentarios pertinentes. La diputada de CC defendió la autonomía de la formación para posicionarse en todas aquellas materias que no forman parte de sus acuerdos, tal como se reflejan en los propios documentos firmados. “Hemos defendido hasta la saciedad y es uno de nuestros principios básicos la defensa de las singularidades y nos paree que en coherencia tenemos que apoyar algo que ya se hace en el Senado y en muchos parlamentos autonómicos y que la propia Constitución reconoce”, afirmó Valido en declaraciones a este periódico tras el pleno de ayer.

La diputada tinerfeña, que siguió con mucha atención todo el debate utilizando casi siempre los auriculares para seguir a los oradores que utilizaron otro idioma distinto al castellano, insistió en que no había hablado con los dirigentes del PP el posicionamiento que iba a tener en este debate “porque no tenemos otro compromiso más que el firmado y podemos libremente apoyar cualquier iniciativa”. “Eso queda claro en el documento, donde se advierte de muchas políticas que nosotros no vamos a respaldar”, explicó. Valido cree que “el debate se hace bronco por la situación en la que la propuesta llega a la cámara y por la forma de entender de muchos que esto es un pago a una investidura”, pero insiste en que “eso no nos puede distraer de lo que es el fin último, que entendemos que es algo natural y que refleja mejor la fotografía de la diversidad del Estado”. “Los canarios dentro de esa diversidad que queremos que se respete, no podemos mirar hacia otro lado cuando hay que defender singularidades de otros territorios”.

Estado plurinacional

También descartó la diputada canaria cualquier interpretación del hecho de que su voto apareciera sumado al de los posibles socios de Pedro Sánchez en el probable intento del líder socialista de lograr la investidura una vez fracase la de Feijóo. “Los nacionalistas tenemos que ser coherente. Si queremos que se respete un trato singularizado para Canarias, conseguir nuevas singularidades porque nuestra tierra es muy diferente, no podemos dar la espalda a las singularidades de otros territorios”, resaltó la diputada. “Esta es la fotografía de un Estado diverso, plurinacional, y que Canarias no tenga una lengua propia no significa que no tengamos multitud de cosas que nos diferencias y que deben ser respetadas”, insistió Valido.

La sucesora de Ana Oramas como parlamentaria de CC en el Congreso aseguró además que no hay ninguna novedad respecto al posicionamiento de los nacionalistas canarios en relación con la sesión de investidura convocada para el martes y miércoles próximos y que apoyará a Feijóo sin tener en cuenta por el momento otros escenarios posibles. “Estamos esperando la sesión de investidura de Feijóo y a partir de ahí, si ésta no prospera, se podrá abrir otro proceso y quizá otros lo intenten, pero somos respetuosos con los tiempos y ahora le toca a quien tiene el encargo del rey”, afirmó antes de recalcar que CC no tomará la iniciativa para una posible negociación con el PP llegado ese momento. “Hemos firmado un acuerdo muy exigente sobre Canarias que Feijóo se ha comprometido a cumplir. Nosotros no vamos hacer ningún movimiento en ningún sentido, toca a otros dar el paso si quiere el apoyo y el voto de CC”, concluyó.