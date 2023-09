Ni el catalán, ni el euskera ni el gallego han conseguido superar este martes el primer examen para convertirse en lenguas oficiales de la Unión Europea. Nadie esperaba una decisión positiva sobre la propuesta de España de modificar el reglamento 1/58 del Consejo, que regula el régimen lingüístico y que incluye a día de hoy 24 lenguas oficiales. Las dudas y reservas sobre la viabilidad de la iniciativa defendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, de incluir las tres lenguas cooficiales, son muchas y la mayoría de los Estados miembros han pedido más tiempo para examinar las implicaciones legales, financieras y administrativas. “La discusión continuará”, han confirmado fuentes europeas tras la breve presentación realizada de la propuesta realizada por el ministro de exteriores, José Manuel Albares.

Albares, en persona, ha presentado la propuesta de modificación del reglamento 1/58. Ha sido durante una breve intervención ante el Consejo de Asuntos Generales. “No hablamos de lenguas minoritarias. Son lenguas que hablan millones de personas”, ha insistido a su llegada a la sede del Consejo recordando que solo el catalán los hablan más de 10 millones de personas, por encima de muchas lenguas que tienen el estatus oficial en la UE como el maltés o los idiomas de las repúblicas bálticas, y que son lenguas que también se pueden utilizar en el Congreso.

La carta de Zapatero

Albares no solo ha jugado la carta del peso de estas tres lenguas respecto al resto de lenguas europeas. También ha incidido en que son idiomas que se pueden usar en el Parlamento español y que no se trata de una “propuesta nueva o inédita”. La iniciativa para lograr la oficialidad de las tres lenguas fue lanzada hace 20 años con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. Entonces su propuesta también fue la de lograr la plena oficialidad de las tres lenguas, algo que no fue posible ante las reservas del resto de delegaciones.

España sí consiguió, en cambio, firmar acuerdos administrativos con la mayoría de las instituciones europeas -todas salvo el Parlamento Europeo- lo que ha permitido a los ciudadanos dirigirise en estos idiomas a las instituciones europeas gracias a un sistema cuyo coste corre a cargo del Gobierno español. A su llegada a la reunión Albares ha recordado que hace un año ya envió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, solicitanto el reconocimiento de las tres lenguas y que España es uno de los dos países -junto con Holanda- que ha hecho uso de la posibilidadque ofrece el artículo 55.2 del Tratado de Lisboa y que es entregar traducciones certificadas del Tratado de Lisboa en catalán, euskera y gallego al Consejo.

La mayoría de las delegaciones que han manifestado su postura a su llegada han expresado su disposición a examinar la propuesta española pero han avisado de que antes de tomar decisiones hay cuestiones administrativas, financieras, jurídicas y políticas que hay que examinar. “Soy un gran amigo de las lenguas de España. Soy un gran amigo de la lengua catalana”, ha dicho en catalán a su llegada a la reunión el ministro finlandés de asuntos europeos, Anders Adlercreutz, que como muchos otros colegas ha defendido la diversidad lingüística. “Pensamos que es importante reforzar la diversidad cultura y linguistica dentro de la UE pero pensamos que hoy es muy pronto para tomar una decisión”, ha resumido.

A estos argumentos España sumó un cuarto elemento durante la primera discusión preparatoria celebrada el pasado viernes por los 27 embajadores de la UE aunque no figura en el documento remitido al resto de gobiernos: la disposición de Madrid a asumir el coste que genere la inclusión de las tres lenguas en el régimen lingüístico oficial. Un compromiso que podría, según algunas de las fuentes diplomáticas consultadas, suavizar los reparos de algunas delegaciones pero que de momento no ha sido sustentada por cifras ni estimaciones concretas. En su día, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cifró en medio millón el coste anual para cada una de las tres lenguas.

El régimen lingüístico de la UE reconoce actualmente 24 lenguas oficiales -alemán, francés, italiano, neerlandés, danés, inglés, griego, español, portuguesa, finlandés, sueco, checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés, polaco, búlgaro, irlandés, rumano y croata- cuyos costes son sufragados por el presupuesto de la UE.