Sumar asume la defensa de la amnistía frente a Alberto Núñez Feijóo y ante la incomparecencia sobre este punto del PSOE, que ha evitado mencionar esta medida en su turno de réplica. El candidato del PP había empleado parte de su discurso de investidura en arrojar esta norma a Pedro Sánchez como pago para ser presidente "a cualquier precio". Los de Yolanda Díaz han recogido el guante y no han dudado en hacer bandera de la amnistía, y defenderla desde la tribuna del Congreso como "un paso más" hacia "una solución dialogada del conflicto político".

Así se ha expresado la portavoz de Sumar, Marta Lois, que ha intervenido en lugar de Díaz, después de que Sánchez delegase también su intervención en el diputado socialista Óscar Puente, que rehuyó entrar a detallar las posibles negociaciones del PSOE con ERC y Junts. Pero Lois no ha rehuido el debate, y ha pasado a abordar de manera directa la polémica amnistía, dirigiéndose de manera directa a "aquellas personas que tinenen dudas y que no saben qué pensar sobre una posible ley de amnistía".

En este punto, ha rechazado que esta norma fuera dirigida a las "élites políticas", asegurando que iba encaminada a "cientos de personas anónimas que se vieron envueltas en un conflicto político". "Es un paso más después de los indultos para avanzar en una solución dialogada del conflicto político en Cataluña", y asegurando que "la amnistía es una oportunidad para pasar página".

En este sentido, la portavoz de Sumar ha afeado al PP su posición en este punto y ha hecho un llamamiento a emplear la amnistía como una forma de "reforzar la convivencia democrática". "Parece una desgracia para quienes quieren seguir viviendo del conflicto y sacar rédito de él", ha continuado.

Otro de los ejes del discurso de Sumar ha consistido en recordar la falta de mayorías del PP y en recordar los resultados del 23 de julio, asegurando que "una mayoría no quiere que usted gane esta investidura", poco antes de asegurar que más de un millón de votos habían votado por opciones distintas a la del PP Vox. "No mienta, señor Feijóo. No quiera engañarnos con su juego", ha continuado Lois, que ha espetado al líder del PP que "ustedes no ganaron las elecciones".

"No vale jugar a la desestabilización, no vale tensionar la sociedad, no vale hacer llamadas indecentes al transfuguismo", ha continuado la portavoz de Sumar, que ha considerado que Feijóo "debería empezar a reconocer democraticamente los datos del 23 de julio". "Hay una única mayoría parlamentaria, una única coalición progresista, y ustedes cuanto antes deberían pasar a la oposición y no hacernos perder el tiempo".