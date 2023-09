El líder popular aboga por la repetición de las elecciones para que España se pronuncie sobre la amnistía

El político gallego ha pedido a Pedro Sánchez que haya repetición electoral para que los ciudadanos españoles puedan decidir si apoyan o no una amnistía del 'procés', informa Pilar Santos. Feijóo ha insistido en que el PSOE no planteó durante la campaña electoral la posibilidad de olvidar los delitos cometidos por centenares de personas por el referéndun ilegal de 2017. "No se pidió el consentimiento para esto… Más bien, lo contrario. Ustedes se comprometido en no hacerlo [en no dar la amnistía], ha dicho en referencia a las numerosas veces que Sánchez se mostró contrario a redactar esa ley que reclaman Junts y ERC para permitir al dirigente socialista que llegue en la Moncloa.