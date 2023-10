Feijóo da la misma razón para pactar con Vox que Sánchez con Puigdemont

"¿Yo quiero pactar con Vox? Evidentemente que no", se preguntó y se respondió este miércoles Alberto Núñez Feijóo. "Pero lo que es evidente es que, antes de repetir las elecciones en la Comunidad de Valencia y Extremadura, pensamos que era mejor asumir el desgaste, a pesar de que estuviésemos en campaña electoral, y darle un Gobierno estable a Extremadura y la Comunidad Valenciana", declaró el líder del PP en una entrevista en Onda Cero. Ante esta reflexión, el entrevistador, Carlos Alsina, le dijo que ese argumento es el mismo que utiliza Pedro Sánchez para justificar la necesidad de pactar con Carles Puigdemont Junts. "De argumentos estamos sobrados", respondió el político gallego.

En esa misma parte de la entrevista, Feijóo también dijo que "probablemente" esos pactos autonómicos con el partido de ultraderecha le han podido costar "10 diputados y, por tanto, la mayoría absoluta". Es la primera vez que admite claramente que la alianza del PP con Vox ha frustrado sus planes de llegar a la Moncloa a la primera.

En todo caso, ni en Extremadura y menos en la Comunidad Valenciana los populares agotaron los plazos para intentar algún otro tipo de alianza y evitar así a la formación de Santiago Abascal. De hecho, en Aragón y la Región de Murcia, donde los populares también han alcanzado acuerdos con Vox, ese pacto se cerró después de las elecciones generales del 23 de julio.

Esa mala estrategia política con Vox, de hecho, es uno de los motivos por los que Feijóo está pensando en hacer cambios en el partido. Este miércoles, de hecho, no quiso confirmar que Cuca Gamarra continuará como portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Gamarra, que también es secretaria general, es una de las personas que verá cambiado su rol en una cúpula en la que Feijóo hará "ajustes" después de que Pedro Sánchez revalide su cargo, algo que ve como muy probable por sus "cesiones" a los independentistas catalanes.

Crítica a Armengol por falta de fecha

El jefe de los populares cargó contra la nueva presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por no haber fijado ya la fecha el debate de investidura de Sánchez, tras haber ser designado, este martes, por Felipe VI. En el Gobierno recuerdan que, en 2019, la entonces presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, tardó más de tres semanas en marcar el día después de que el Rey propusiera a Sánchez.

Feijoó también mostró su malestar porque Armengol fijó su propia investidura, la fallida de la semana pasada, con 35 días. "Yo le pedí ocho días y me dijo: 'He hablado con la Moncloa y te propongo el 26 de septiembre'. Y después el PSOE me dice que he perdido el tiempo", se revolvió. Sin embargo, según una carta a la que tuvo acceso 'El País', el líder del PP reclamó a la presidenta del Congreso un "tiempo prudencial" y le recordó que había antecedentes en los que los candidatos habían tenido "33, 46 o 24 días". Al final fueron 35.