La doble discoteca KLK-4K, que se sitúa en la calle de Nuestra Señora del Carmen, números 10 y 12, en el distrito de Tetuán, ha sido esta mañana clausurada por la Policía Municipal. Este local, que presenta puntos comunes con la Fonda y el Teatre de Murcia, que se incendiaron este fin de semana causando 13 fallecidos, tenía una orden de cierre, según confirmó ayer el Ayuntamiento de Madrid a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves en la Junta Municipal de Villaverde y tras la información publicada por este periódico, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que esta mañana se iba proceder clausura, tras una resolución del TSJM, que da tres días para hacerla efectiva. "En cuanto pase y podamos, procederemos a la clausaura", ha señalado el regidor, que estaba acompañado por Inmaculada Sanz, delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

Varios agentes de la Policía Municipal han acudido hacia las 11 de la mañana a la plaza de las Palomas, que es como se llama oficiosamente la plaza del Canal de Isabel II, según confirman los vecinos. Una empleada de KLK que ha atendido a los medios ha afirmado que la discoteca, a pesar de tener orden de cierre, abrió ayer por la noche, cuando acudió una patrulla de Policía Municipal a dar un aviso, y en la noche del martes, justo después de que se produjese la tragedia de Murcia.

Orden de cierre

El Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, gestionada por Borja Carabante, no ha podido especificar desde cuándo pesa sobre esta discoteca partida en dos esa orden de cierre, pero los vecinos afectados por los ruidos y problemas que genera el local indican que tendría actualmente una orden de cierre con una vigencia de seis meses desde junio de este año, según les informó en su momento el comisario de Tetuán.

Los residentes en la zona, que prefieren no dar su nombre por miedo a represalias, siguen sufriendo las consecuencias del ruido de este doble local. "Sólo podemos descansar el lunes, que es cuando cierra", señalaba uno de ellos a este periódico.

En la noche de este miércoles, pocas horas después de que se publicase el artículo que revelaba las presuntas irregularidades de este establecimiento de ocio nocturno, tanto KLK como 4K abrieron sus puertas y recibieron clientelas, tal y como demostraron los vecinos con documentos gráficos enviados a este periódico. Desde la discoteca afirmaban minutos antes que la discoteca no estaba abierta y que los inconvenientes que revelaron inspecciones del Ayuntamiento ya se habían corregido.

En la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno, Almeida ha aclarado que el Ayuntamiento está trabajando en la revisión de las licencias de los locales. Aunque, por el momento, "no se ha detectado ninguno con orden cierre por razones seguridad, todavía falta. Cuando esté, transmitiremos toda información", ha sostenido. "No hay ningun local con orden de cierre por razones de seguridad que no este clausaruado", ha zanjado el primer edil.

Incendiada en 2021

En noviembre de 2021, cuando la discoteca se llamaba KLK-Goliath, los vecinos solicitaron al Ayuntamiento de Madrid a través de correo electrónico que se realizase una "inspección urgente de las medidas de seguridad", puesto que habían "sufrido un incendio donde vimos todo tipo de irregularidades, así como la inexistencia de medidas contraincendios y de seguridad de los locales explotados".

"Si no es por la rapidez y ayuda de varios vecinos, hubiera pasado una desgracia. Con la llegada de los bomberos se solventó pero, insisto, no hay ninguna medida de seguridad, sólo los extintores de la comunidad", que no pertenecían a la discoteca. "Si esto ocurre de madrugada, pondría en peligro no sólo la vida de los que estén dentro del local, sino de las familias de edificio, ya que entró humo tóxico en sus viviendas por los plafones de la luz e incluso por los sumideros de las viviendas", alertaba este residente.

La trabajadora de discoteca que ha atendido esta mañana a los medios ha alegado que el fuego se produjo en la pollería que se encuentra entre la puerta de KLK y 4K.