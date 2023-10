El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha abierto a que su partido, Coalición Canaria, apoye una investidura del candidato a la Presidencia del PSOE, Pedro Sánchez, para convertir a Junts en "un actor secundario", todo ello pese a que ha calificado a la posible ley de amnistía como inmoral.

"Coalición Canaria está en disposición de convertirlo (a Junts) en un actor secundario. Así, el voto afirmativo de Junts dejaría de ser relevante", ha afirmado Clavijo en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, en el que ha detallado que, hasta el momento, nadie le ha contactado desde el PSOE de cara a pedirles su apoyo.

Según ha relatado, el voto favorable de su partido a la investidura de Sánchez llevaría a que los socialistas no necesitaran el voto afirmativo de Junts, llevándolo a ser un "actor secundario" en las negociaciones. "España no está condenada a depender del voto de Junts", ha agregado.

Clavijo también ha dicho que si el partido de Carles Puigdemont tiene la "llave de la investidura", Coalición Canaria cuenta con "el llavín de la gobernabilidad". "La llave se introduce en una cerradura para abrir o cerrar la puerta y el llavín hace exactamente lo mismo, solo que más pequeñito y nosotros somos más pequeñitos", ha explicado.

En este sentido, ha recalcado que "lo importante" no es que haya o no investidura, sino para qué, ya que si surge un Gobierno serán necesarios "todos los días, todos los votos" para la gobernabilidad del país. "¿Va a ser posible eso? Tendremos que saberlo, pero no les quepa la menor duda, nosotros vamos a estar donde siempre, con la estabilidad, con la confianza", ha añadido Clavijo.

La amnistía "no es moral"

Preguntado por su opinión sobre la posible ley de amnistía que el PSOE estaría negociando los partidos independentistas, el presidente canario ha vuelto a mostrar su rechazo a una medida de gracia, incidiendo en que "no es moral".

Para Clavijo, una amnistía se puede llevar a cabo cuando "hay un cambio de régimen", como el que hubo en España en la Transición, o cuando se está de acuerdo en que se quiere "borrar y hacer cuenta nuevas" tras una guerra civil o una dictadura. Por ello, hacer una norma de este calado por "interés meramente personal o partidista" y no por el interés general no puede ser "moral".

Además, ha reprochado al PSOE no haber llevado la amnistía en su programa electoral y haberla rechazado hasta "dos días antes" de las elecciones generales del pasado 23 de julio. "Los independentistas sí son coherentes, lo llevaban en su programa electoral y les votaron. Oye, pues fantástico, esa es la democracia", ha considerado.

No obstante, según ha sostenido, el debate de "amnistía sí o no" son "señuelos", porque lo importante es si el Gobierno podrá afrontar los restos de España o si va a respetar el equilibrio territorial entre las comunidades autónomas.

"¿Se va a hurtar el sistema de financiación vía presupuestos generales del Estado? ¿Se va a sobrepresupuestar a algunas comunidades rompiendo el equilibrio en detrimento de otras?", ha preguntado el dirigente de Coalición Canaria, condicionando su apoyo al PSOE a las medidas concretas que pretenda llevar a cabo en la próxima legislatura y a si se tiene en cuenta "la Agenda Canaria".