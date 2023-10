El PP ha vuelto a denunciar este jueves que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ponga fecha al debate de investidura que Felipe VI ha encargado a Pedro Sánchez. Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, considera que no lo hace porque Sánchez está en manos del "prófugo" Carles Puigdemont. Él, considera, es el que va a decidir "cuándo se celebra o no" el debate.

Esta queja, sin embargo, choca con la hemeroteca del propio PP. En julio de 2016, tras las elecciones repetidas que acabaron meses después con la abstención histórica del PSOE ante Mariano Rajoy, la presidenta del Congreso entonces, Ana Pastor (PP), tardó 20 días en fijar la fecha: el Rey dijo que Rajoy era el designado el 28 de julio y Pastor anunció 20 días más tarde (el 18 de agosto) que el debate se produciría el 30. Pastor hizo el anuncio después de que Rajoy, tras reunirse por cuarta vez con Albert Rivera, manifestara que ya estaba "en disposición de acudir a la sesión de investidura". ¿Y por qué eligió el día 30? Porque si no hubiera salido de presidente (gracias a la abstención de varios diputados del PSOE, un movimiento que le costó a Sánchez el puesto de secretario general) las terceras elecciones se hubieran celebrado el día de Navidad. Aquellos días en los que los partidos pedían la fecha, Rajoy repetía la idea de que no se puede ir a un debate de investidura "cuando no se tiene la certeza absoluta" de que va a salir. De hecho, en agosto no salió y el Rey tuvo que hacer otra ronda y los barones del PSOE acabaron cediendo en octubre. Más recientemente, Meritxell Batet (PSOE), en diciembre de 2019, también tardó más de tres semanas en concretar la fecha del debate para Sánchez. Puede haber "sucesivas investiduras" Gamarra, secretaria general de su partido, lamenta que el poder legislativo no funcione como un poder independiente. "Esto no es una anécdota, de lo que estamos hablando es de estar pervirtiendo todo este proceso, un proceso de investidura, dejándolo en manos del candidato propuesto", ha llegado a decir. En otro momento de su comparecencia ha llegado a recordar que la Constitución incluye la posibilidad de que pueda haber "sucesivas investiduras" y que estas "no deberían descartarse", dando a entender que, si Sánchez va ya y no tiene suerte, Feijóo podría volver a intentarlo.