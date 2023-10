Vox quiere convertir Extremadura en la primera potencia nacional de caza

Cambios en el Gobierno de Extremadura. El nuevo consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero de Juan, ha tomado este lunes posesión de su cargo, en un acto que ha tenido lugar en la Sala de Banderas de Presidencia en Mérida. El representante de Vox en el Ejecutivo regional sustituye a Camino Limia, quien el pasado miércoles presentó su dimisión a la presidenta extremeña, María Guardiola, alegando motivos personales. En sus primeras declaraciones ante los medios, Higuero ha destacado su apuesta por la actividad cinegética: "Extremadura tiene capacidad para ambos tipos de caza y vamos a ser la primera potencia a nivel nacional y es en lo que está trabajando la consejería. Se empezarán a ver los frutos con el paso del tiempo". "La caza es un sector que mueve mucho dinero en Extremadura, es social y empresarial", ha resaltado.

Cabe recordar que la gestión de la caza en el Parque Nacional de Monfragüe generó discrepancias en el gobierno de coalición, después de que Guardiola anunciara que a partir de este mes se permitiría la actividad cinegética de forma «controlada» en fincas propiedad de la Administración regional, con batidas sin perros, y sin fines comerciales. Limia se atribuyó la medida y más tarde planteó que se extendiera a las fincas privadas, si bien, la titular de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, reiteró que se limitaría únicamente a los terrenos públicos.

En su intervención, el consejero ha negado que la salida de Limia haya alejado posturas entre los socios del Ejecutivo: "Somos parte del Gobierno y no hay ninguna crisis. Va a haber mucho trabajo y compañerismo". En este sentido se ha expresado Guardiola, al asegurar de manera tajante que "no hay ninguna crisis" en el Gobierno autonómico. "Me gustaría aclararlo en el día de hoy", ha apostillado. "Cuando uno da un paso hacia adelante para hacer una labor como esta tiene que estar muy convencido y cuando uno da un paso atrás hay que respetarlo absolutamente", ha señalado en alusión a la decisión tomada por Limia, a la que le ha deseado "la mejor de las suertes en esta nueva etapa".

"Quiero darle las gracias y la bienvenida a Nacho, que ya formaba parte de este equipo. Él ya estaba muy comprometido con los extremeños con unas competencias muy concretas que ahora amplía", ha indicado Guardiola, en referencia a que Higuero había ocupado desde agosto el puesto de director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca de la consejería. "Tienes aquí a un equipo de personas que vamos a estar arropándote, ayudándote y todos vamos a trabajar con el mismo objetivo, con la lealtad, compromiso y servicio público al que nos hemos comprometido todos los que estamos aquí", ha subrayado.

Continuidad en la consejería

Por su parte, el consejero ha asegurado estar "cien por cien convencido" de querer ejercer las funciones que le han sido encomendadas con su nuevo cargo. "Camino argumentó sus razones para abandonar el cargo y lo único que puedo hacer es ayudarle y desearle lo mejor. Brindo todo mi cariño a la antigua consejera, le dije que tiene un amigo en Cáceres para lo que necesite y no puedo decir más", ha agregado. En relación a las líneas generales de su departamento, ha apuntado que "van a coincidir con la de la antigua consejera porque las elaboramos entre toda la consejería y son la pieza por la que nos vamos a mover durante los próximos cuatro años".

Preguntado sobre si tiene pensando retirar medidas medioambientales, se ha limitado a decir que "ya lo expuso la consejera y vamos a seguir las mismas líneas de trabajo". "Las líneas básicas son las que se marcaron en la consejería, que se elaboran entre las tres direcciones generales y creo que es un proyecto de futuro muy bueno para Extremadura", ha apuntado. En esta línea, ha informado de que tiene que nombrar a un nuevo director general, mientras que "el resto del equipo se mantiene porque es excepcional".

Con anterioridad a desempeñar su cargo en el Gobierno regional, Higuero fue sancionado por vía administrativa al incumplir la Ley de Caza en dos monterías organizadas en el ejercicio de su actividad privada entre los años 2014 y 2015. Fuentes de la consejería de Gestión Forestal han informan a este diario de que sendas sanciones, "por supuesto que están satisfechas".

El PSOE habla de gobierno 'en crisis'

La portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, ha manifestado este lunes que Guardiola es presidenta de un gobierno "en crisis, inestable e inseguro", ya que "ella misma representa la ausencia total de estabilidad, de seguridad, de responsabilidad y de capacidad para sacar adelante a Extremadura". Ha aseverado que sí hay crisis de gobierno en Extremadura", aunque la jefa del Ejecutivo "haya dicho que no la hay" y "cinco días después del cese en diferido" de Limia todavía no ha dado explicaciones.

A su juicio, la marcha de Limia ha supuesto "un capítulo más en la casa de los líos del Gobierno de coalición del PP y Vox". Vega ha señalado a su vez que el gobierno de coalición en Extremadura ni siquiera se ha concedido a sí mismo los 100 días de cortesía que son habituales, pues, además de la dimisión de Limia, "continuamente está dando que hablar". Para Vega, Extremadura "necesita un Gobierno que dé la cara" y que "se ponga a trabajar, que se ponga a gobernar".

El PP reitera que la decisión de Limia fue 'personal'

Por su parte, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha insistido en que la dimisión de Limia fue fruto de una "decisión personal", a la que le ha agradecido una vez más "el trabajo que ha realizado a lo largo de estos meses". También le agradece que diera el paso hacia adelante en formar parte del Ejecutivo de Guardiola, porque "no es formar parte solo de un gobierno, sino que es formar parte de las decisiones que van a necesitar los extremeños". Además, ha deseado a Higuero "muchos éxitos, que tenga un gran trabajo, porque va a redundar en el beneficio de toda Extremadura".

Unidas ve 'bastante pez' a Higuero en sus competencias

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha valorado las competencias de Higuero: "El consejero no descartamos que sepa mucho de caza, pero creemos que de gestión forestal y mundo rural anda bastante pez". "Nosotras defendemos que el mundo rural es mucho más que su visión estrecha de que son solo caza y toros el mundo rural. Nos tememos que las soluciones que vayan a poner al mundo rural sean muy poco efectivas", ha expresado.

De Miguel se ha referido a “la enésima crisis de Gobierno que estamos viviendo entre el Partido Popular y Vox, esta vez con la inesperada dimisión de la señora Limia”, señalando que esta “dimisión demuestra que los gobiernos de la derecha con la extrema derecha no dan estabilidad ninguna, allí donde gobiernan siempre han roto sus coaliciones”. Para la portavoz este hecho “demuestra que Vox tiene muy poca estructura aquí en Extremadura porque tienen que recurrir a castings de 'agroinfluencers', como hicieron con la señora Limia”.