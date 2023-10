Tras casi una hora y media de reunión con Pedro Sánchez, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado al jefe del Ejecutivo de que están "lejos" de apoyar su investidura. "No veníamos a escuchar las condiciones del PSOE. Hemos venido a recordar lo contrario", ha sentenciado la dirigente de Junts en unas breves declaraciones en catalán en el patio de la Cámara Baja. Sin querer dar ninguna pista sobre su conversación con el líder del PSOE y, menos aún, sobre la negociación de la amnistía, Nogueras sí ha asegurado que no están aquí "para hacer lo mismo que se ha hecho en estos cuatro años, porque no ha funcionado".

"Continuamos lejos de este compromiso histórico", ha sentenciado Nogueras nada más de salir con su encuentro con el jefe del Ejecutivo en funciones que este viernes ha terminado la ronda de contactos con los distintos partidos para buscar los apoyos necesarios para su investidura. Preguntada sobre la amnistía, la portavoz de Junts ha preferido "no comentar" las negociaciones. "Cuando haya que hablar, hablaremos", ha dicho antes de lanzar un dardo a ERC al asegurar que para el juego "de los titulares y las filtraciones ya hay otros". Sánchez acerca el apoyo de EH Bildu a su investidura con la única exigencia de "profundizar" en una agenda social y territorial Según ha explicado, su intención a la hora de reunirse con el líder de los socialistas no era escuchar las peticiones de este, sino plantear ellos el marco de negociación. "No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo que se ha hecho lo mismo que se ha hecho en estos cuatro años, porque no ha funcionado", ha recalcado. A este respecto, ha desvelado que le ha entregado a Sánchez la transcripción de la conferencia que dio el 'expresident' Carles Puigdemont a principio de septiembre en Bruselas y en la que reclamó la amnistía antes de negociar la investidura. "Queremos poner énfasis en que estamos en un momento absolutamente extraordinario, trascendente", ha sido la valoración que ha dejado sobre la mesa Nogueras, sin dar mayores explicaciones. Tampoco el PSOE ha querido desvelar nada de este encuentro. Al contrario que el martes y el miércoles, cuando Sánchez se reunió con BNG, PNV, UPN, CC y ERC, en esta ocasión no ha comparecido el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, para dar cuenta de la cita. Los socialistas tan solo han informado en una nota de prensa de la conclusión de esta ronda de contactos y han recordado que será la próxima semana cuando el equipo negociador del PSOE se reúna con todas las formaciones para ir concretando los acuerdos.