"Ya está bien". Esta fue la sentencia de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, durante su intervención en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, convocada por el Partido Popular para escenificar el rechazo a la amnistía de su poder territorial.

El jefe del Ejecutivo tiró de hemeroteca para señalar cada uno de los agravios que considera que sufren los murcianos desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con el apoyo de fuerzas nacionalistas e independentistas.

"En la Región de Murcia conocemos bien las consecuencias de que un socialista quiera ser presidente del Gobierno. Siempre somos los que pagamos la fiesta. Somos víctimas de un sistema de financiación que aprobó Zapatero para contentar al nacionalismo catalán en 2009. Y, desde entonces, sostener unos servicios públicos de calidad, siendo junto con la Comunidad Valenciana la región peor financiada de España, supone una tarea titánica", afirmó.

El jefe del Ejecutivo murciano ha echado la vista atrás y ha señalado a Zapatero por modificar el sistema de financiación "para cotentar al nacionalismo catalán"

También señaló al anterior presidente socialista por acabar con el Plan Hidrológico Nacional "que aseguraba un recurso tan vital como el agua para la Huerta de Europa".

En materia económica, acusó a Sánchez de discriminar a la Región de Murcia "hasta el punto de negarnos el acceso al Banco Europeo de Inversiones para tener fondos con los que afrontar la DANA del 2019". Asimismo, le afeó que negara "cualquier apoyo" a la recuperación ecológica del Mar Menor "mientras no dejáramos nuestras políticas de moderación fiscal de estos últimos años", lo que ha calificado de "chantaje".

"Seguimos teniendo que hacer frente, en casi una absoluta soledad, al mayor reto medioambiental de este siglo, la recuperación del Mar Menor, cuando la mayoría de las competencias son del Estado", añadió.

"Tenemos un fiasco de AVE y una desconexión ferroviaria con el Arco Mediterráneo que sólo ha visto despegar las obras en el tramo catalán"

Sobre infraestructuras, subrayó que "tenemos un fiasco de AVE y una desconexión ferroviaria con el Arco Mediterráneo", que, además, "solo ha visto despegar las obras en el tramo catalán", destacó. "El colmo llegó el pasado año cuando unos fondos destinados a una autovía que lleva más de una década parada se destinaron a un puente en Álava… estaban aprobados para la Región de Murcia, pero el PNV apretó y claro, ya se sabe", afirmó.

Como adelantaba esta mañana La Opinión de Murcia, del grupo Prensa Ibérica, el presidente regional denunció que, "una vez más, se está comprando el sillón de la Moncloa con el dinero de los murcianos".

"Ya está bien", clamó López Miras, que se ha preguntado cómo va a explicar a los murcianos que "se premia a los que quemaban contenedores, rompían escaparates y atacaban las vías del tren; y que los que no han quemado contenedores ni han roto escaparates ni atacado las vías del tren van a pagar los platos rotos".

El Gobierno murciano prevé que después de la amnistía vendrá la cesión en financiación, la condonación de la deuda y el establecimiento de un cupo a la vasca para Cataluña

El jefe del Ejecutivo murciano advirtió de que la ley de amnistía que prepara Sánchez "no solo eliminará de un plumazo la igualdad y la solidaridad, sino que abrirá un nuevo tiempo de cesiones y concesiones". Además, prevé que el líder del PSOE cederá después en "financiación vía presupuestos, condonación de la deuda, que pagaremos todos; y el establecimiento de un cupo a la vasca para Cataluña".

Un camino "tan incierto como peligroso"

Miras recordó lo que ya anunció en la última sesión de control en la Asamblea, que su Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional una vez que se haya aprobado la Ley de Amnistía.

Lo hará convencido de que "otorgar privilegios a delincuentes, dejar sin efecto resoluciones judiciales y desautorizar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y al Rey atenta contra una sociedad libre y democrática de ciudadanos iguales en derechos y en libertades". Para él, los españoles asisten hoy a "cómo se cocina un proyecto de amnistía inconstitucional con el que se abre un camino tan incierto como peligroso"; un proceso, agregó, "que nos conduce a un cambio de sistema por la puerta de atrás".

Lo grave, según manifestó, es el posicionamiento de la izquierda. "Me deja perplejo que el Partido Socialista y Podemos, que eran los adalides de la memoria histórica, se han quedado con la mente en blanco de repente. Ya no recuerdan nada, o mejor, por siete votos; se les ha olvidado todo". Al hilo, destacó que "el problema no es que el independentismo quiera imponer sus exigencias", sino que "se han encontrado con un político dispuesto a satisfacerlas".

"Ya está bien", exclamó una vez más.