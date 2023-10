El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que el Gobierno está trabajando en un plan para poder anunciar en los próximos días que duplica la ayuda a la cooperación a Palestina y pasar así de los 21 millones a, aproximadamente, 40. "La doblamos porque va a ser necesario mucho más", ha afirmado durante una intervención en la sede del PSC, donde se está celebrando un seminario sobre la alianza estratégica de la Unión Europea y América Latina organizado por la fundación Rafael Campalans. Más allá de la necesidad, ha apuntado, si esa ayuda será creciente es porque "la autoridad nacional palestina ha sido un buen socio" para España y para la Unión Europea".

"Lo que está en juego es si la bandera de la paz va a caer al suelo y es pisoteada o si la vamos a poder alzar", ha advertido el ministro, que ha subrayado que la conferencia de paz entre Israel y Palestina que el presidente Pedro Sánchez ha propuesto celebrar en seis meses para reconocer los dos estados tiene que ser "definitiva" para que Europa lidere la resolución del conflicto. Tras semanas de cacofonía en la Unión Europea a tenor de la escalada de una escalada bélica que corre el riesgo de extenderse a toda la región, Albares ha defendido que la paz y la seguridad, también la de Israel, "solo llegará cuando exista un estado palestino viable y reconocido".

"Falta de respeto" a la ONU

De nuevo, el ministro ha insistido que hay que separar los objetivos terroristas de la población civil si se quiere derrotar a los terroristas y que es "compatible" defender el derecho de Israel a defenderse con decir que no puede hacerlo "de cualquier manera" y que, por lo tanto, tiene que "respetar el derecho internacional humanitario" y garantizar una "pausa humanitaria".

Especialmente severo con Israel, pero también con Estados Unidos, ha sido el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha inaugurado el seminario. El también exlíder del PSOE ha acusado a Israel de "faltar al respeto" al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien ha defendido como una persona "íntegra". Si se ha llegado a ese punto, ha advertido, es porque las grandes potencias mundiales "han decidido debilitar el sistema internacional pensando en sus intereses". Frente a este escenario, ha sostenido Zapatero, la UE y América Latina son "la única esperanza" para resolver pacíficamente los conflictos.

"Doble rasero" con Estados Unidos

De hecho, el expresidente ha señalado "el doble rasero" que se ha aplicado a Estados Unidos cuando invadió Iraq y a Rusia cuando ha invadido Ucrania. "Todo empezó con el 11-S y la decisión de llevar el caos a Oriente Medio. Queda acreditado que las invasiones e intervenciones militares suelen dar unos resultados nefastos", ha espetado, además de añadir que esa intervención fue "la causa del nacimiento del ISIS". Ahora, el riesgo es que "emerja un bloque de ruptura musulmán" con Estados Unidos y China como las dos principales potencias.

"Firmo lo que hay aunque no me guste mucho. Si vuelve Trump, empezaré a perder mi optimismo", ha dicho Zapatero refiriéndose al presidente Biden. Bajo su juicio, "hay que entenderse" con una China a la que Estados Unidos "no va a poder parar", cosa que, ha matizado, no supone "respaldar su modelo político". El expresidente ha lamentado que estemos en un momento de "neonormalización" de las guerras y que no haya movimientos sociales en favor de la paz.