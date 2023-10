La presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE), sigue sin poner fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez, aunque hace ya 27 días que el rey Felipe VI designó al líder del PSOE como candidato. Las difíciles negociaciones que el dirigente socialista tiene que cerrar con una amalgama de partidos, si quiere seguir en la Moncloa, está retrasando el calendario. La fecha tope es el 27 de noviembre, aunque algunas fuentes del PSOE empezaron a deslizar el sábado, en el comité federal, que el debate podría celebrarse la semana próxima, los días 7 y 8 de noviembre.

Las informaciones de los medios de comunicación han servido a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para revolverse contra Sánchez y lamentar que ese detalle de la fecha se conozca por el PSOE y no por boca de Armengol. En una rueda de prensa en la sede del PP tras el comité de dirección, Gamarra ha dicho que "es un síntoma más" de la "degradación" de la vida política de la que responsabiliza a Sánchez. "Que sea el PSOE el que lo insinúa, simplemente creo que demuestra una vez más el poco rubor que tiene [Sánchez] a la hora de evidenciar la manipulación y el control que quiere llevar a cabo sobre el resto de poderes. Y esto, si me permiten, me recuerda a las dictaduras", ha dicho. "En las dictaduras suele ser el partido del líder el que anuncia cuándo irán a ocurrir las cosas que afectan a los otros poderes. Y sin duda alguna ese no es el camino correcto", ha continuado.

La número dos del PP ha aprovechado la intervención ante los medios de comunicación para criticar la voluntad de Sánchez de aprobar una amnistía para los encausados por el procés de 2017 y ha calificado de "teatrillo" la consulta que el PSOE ha organizado entre su militancia. El secretario general no ha introducido la palabra "amnistía" en la pregunta: "¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria?".

Gamarra ha dicho que, "si quiere consulta", que consulte a todos los españoles en las urnas y deje pasar su turno de investidura para repetir las elecciones generales el 14 de enero. "Los independentistas saben que Sánchez no tiene principios y está dispuesto a cualquier tipo de cesión y cualquier tipo de chantaje para conseguir la investidura. Es inmoral y un auténtico fraude electoral lo que el comité federal aplaudió", ha remachado la secretaria general.