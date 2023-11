El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha descartado este viernes una foto conjunta con Vox en las manifestaciones contra la ley de amnistía que el PP ha convocado para el próximo domingo en todas las capitales de provincia y ha defendido la "firmeza y moderación" de su partido frente a los excesos de Pedro Sánchez y de "otros" que llevan las protestas a las puertas de las sedes del PSOE.

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, Bendodo ha explicado que el PP es un partido diferente a Vox que está "a su derecha". "Por tanto, eso nos permite avanzar en la firmeza y moderación precisamente en estos momentos tan necesarios donde los desvaríos de Sánchez y los suyos nos están llevando a esta situación y los excesos de otros son las imágenes que estamos viendo en la puerta de la sede del PSOE", ha dicho.

En este sentido, el coordinador general del PP ha insistido en el llamamiento a la ciudadanía española que está en contra de la amnistía y de las "cesiones" de Pedro Sánchez a participar en las concentraciones que el propio PP ha convocado para el domingo.

Bendodo ha asegurado que "de forma libre" quien quiera ir a las concentraciones del Partido Popular "puede venir con independencia de lo que vote o de lo que piense", ha garantizado.

Asimismo, ha insistido en invitar a los españoles que votaron a Pedro Sánchez en las pasadas elecciones y que no están a favor de la amnistía y de los acuerdos de investidura a participar en las convocatorias porque, según ha asegurado, han sido "engañados porque Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que no habría amnistía y no habría cesión", ha criticado.

El PP convocó las manifestaciones a principios de esta semana y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a la convocada en la Puerta del Sol de Madrid, mientras que otros miembros del partido irán a las plazas de otras capitales de provincia. Sobre la posible asistencia de los de Santiago Abascal a sus convocatorias, la secretaria general, Cuca Gamarra, insistió en que están abiertas a todos los españoles y que podían asistir votantes de otros partidos.