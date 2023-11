El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este domingo que la presidenta de Junts, Laura Borràs, no puede ser una de las beneficiadas por la ley de amnistía que han pactado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez porque, en su opinión, "ha sido condenada por corrupción" y "por fragmentar contratos públicos". "No tiene nada que ver con la celebración de un referéndum", ha zanjado.

Así, el dirigente político catalán ha vuelto a asegurar que no va a renunciar a un referéndum de autodeterminación en Cataluña y que hará "todo lo posible" para que la sociedad catalana decida sobre su futuro.

"Nunca renunciaremos a la democracia. Y cuando sintamos que tenemos un apoyo mayoritario de nuestra sociedad, haremos todo lo posible para poner el futuro de nuestra sociedad en sus manos", ha señalado Junqueras en una entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta, recogida por Europa Press.

En este contexto, ha asegurado, sobre un referéndum, que "en cualquier caso no será un problema de Constitución, sino que será un problema de voluntad democrática y política". "La Constitución no prohíbe que haya un referéndum y el Código Penal no dice que sea un delito", ha indicado.

El líder de ERC ha defendido su acuerdo de investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, recalcando que la aportación de su partido "buena en muchos ámbitos", como en la subida de pensiones o del salario mínimo interprofesional. "Es buena cuando sirven para muchas de las políticas sociales y de derechos de la ciudadanía. Y esto sirve en Cataluña, en Extremadura y en Cantabria", ha dicho.

Pese a que no confían en Sánchez, según ha señalado, Junqueras ha explicado que había que pactar con el PSOE porque "seguramente cualquier otra alternativa es bastante peor". No obstante, ha avisado de que "la legislatura tendrá continuidad si se cumplen los pactos". "Y si no se cumplen, pues no tendremos continuidad", ha reiterado, a la vez que ha afirmado que su deseo es que el Gobierno dure "mientras sea bueno".