La ley de amnistía ya se ha hecho pública, pero aún no lleva la firma de ERC. Eso es lo que ha hecho notar este lunes el partido de Oriol Junqueras que ha asegurado que, aunque la norma ya haya transcendido, aún quedan "flecos técnicos y jurídicos" para darla por cerrada. Eso sí, los republicanos también han intentado que no salten las alarmas garantizando que, pese a que queden estos flecos, el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez no peligra. "No hay riesgo de que descarrile", ha afirmado la portavoz del partido, Raquel Sans.

¿Por qué no tiene, aún, la firma de Esquerra? Los republicanos exponen que han recibido la última versión del texto esta madrugada -a las dos y media, puntualizan- y que ahora sus negociadores tienen que revisarla a fondo. Aunque no precisan con exactitud qué no ven claro -la norma tiene 16 artículos y un extenso preámbulo-, hay algún matiz que les gustaría introducir. El argumento es que quieren que tenga "la máxima seguridad jurídica", es decir, que haya el mínimo riesgo posible de que sea impugnada porque no van a faltar candidatos que la lleven ante los tribunales. "Es una ley que tiene que ser lo más segura posible jurídicamente hablando. Será una ley mirada con lupa por todos", ha insistido Sans. La última vez que los republicanos hablaron de la seguridad jurídica de la ley es cuando temían que Junts quisiera incluir "casos de corrupción" dentro del perímetro la norma, lo que la convertiría en vulnerable para los tribunales. Este lunes, Sans no ha querido precisar qué detalles están revisando alegando la "discreción" necesaria antes del acuerdo final. Es una ley que tiene que ser lo más segura posible jurídicamente hablando. Será una ley mirada con lupa por todos Raquel Sans - Portavoz de ERC El problema de fondo es que ERC y Junts han negociado siempre por separado con el PSOE y sin comunicación entre ellos. Es el fruto de años de conflictos y desconfianzas. Esto significa que ni republicanos ni posconvergentes sabían el contenido la negociación que discurría en paralelo a la suya. El resultado es que Esquerra no ha visto el texto definitivo hasta este lunes y ahora ve aspectos que le gustaría matizar. ¿Cómo cambiarla ahora? El asunto es delicado para los republicanos. No quieren tirar por la borda todo el trabajo hecho, pero no ven claro del todo el redactado final que han podido leer. Una opción para introducir los cambios sería que se registrara el texto que ya ha transcendido públicamente, pero que luego se cambie a través de la presentación de enmiendas. "No descartamos utilizar cualquier vía que pueda merecer mejoras de la ley", ha dicho Sans. El periplo legal que le espera a la ley de amnistía: el Congreso, el Senado y los tribunales El problema, de nuevo, es la competición que ejercen Junts y ERC. Si ERC ya avisado de que podría querer introducir cambios en el texto, el partido de Carles Puigdemont lo rechaza. La líder de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dicho este lunes en TV3 que el redactado final será el que ha "trabajado" su partido y el PSOE y que no habrá "añadidos diferentes". En definitiva, un aviso a las pretensiones de ERC. En la calle Calàbria de Barcelona, en el cuartel de los republicanos, no se teme por un acuerdo final y que incluso sea en las "próximas horas". Pero como en todo este asunto de la amnistía, cualquier matiz es complejo. Tanto en lo que se recoge en la ley, como en los equilibrios entre ERC y Junts.