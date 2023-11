"La frivolidad no tiene límites. Hoy rebasa todos los niveles". En la dirección nacional del PP resumen con estas frases el discurso de investidura que Pedro Sánchez pronunció este miércoles en el Congreso. En el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo insisten en que el socialista "se dedicó a atacar a todos los gobiernos autonómicos y locales del PP" y aseguran que con sus palabras "alimenta el frentismo". "Nos vamos más preocupados de lo que entramos", zanjan.

La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, compareció también para asegurar que "no fue un discurso de investidura, sino de oposición" y, en la misma línea, volvió a recriminar al presidente en funciones "haber atacado a todos los presidentes autoómicos" y "mentir sobre lo que nos espera para generar más división". "Esa no debería ser la vocación de quien quiere ser presidente del Gobierno", dijo. Reprochó también "que no se escuchara ni una sola palabra sobre ERC, Junts o Bildu". Y sobre la izquierda abertzale, lamentó, "no conocemos ni siquiera el pacto que han firmado para apoyar la investidura". "Le pedimos que no diga que hace esto en nombre de España", remató.

Ya durante la intervención de Sánchez, en el PP criticaron que el socialista “hubiera venido a hacer oposición a las CCAA y a Feijóo” desde la tribuna en vez de presentar su programa de Gobierno. Se quejaron del tono, “está a la altura de la grandeza del candidato”, decían, “podría haberlo firmado Óscar Puente”. Otro de los reproches dentro del PP fue que Sánchez tardara más de una hora “en decir una sola palabra de lo que nos trae aquí, que es su sometimiento a los independentistas”.

Sobre las medidas concretas avanzadas por el presidente en funciones, que saldrá reelegido con mayoría absoluta este jueves, el PP criticó la gratuidad del transporte a partir del 1 de enero sin límites a la renta (para menores de edad, jóvenes y desempleados) porque “trata igual a ricos y pobres”; así como la bajada del IVA de los alimentos que sigue excluyendo a la carne, el pescado y las conservas. “Se lo baja a la bollería, pero no a la ternera”, decían en Génova.