La activación de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, que desde este martes integra a los diputados nacionalistas Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts) y Mertxe Aizpurúa (EH Bildu), puede convertirse en otro motivo de "desencuentro" entre el Poder Judicial y el Legislativo, sumándose a la tensión existente tras el acuerdo PSOE-Junts que cita el término lawfare --guerra sucia judicial-- en el ámbito de competencias de las comisiones de investigación creadas para la presente legislatura.

Así lo ha verbalizado este miércoles el propio presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, durante su comparecencia en un acto de entrega de premios del Foro Justicia y Discapacidad. Y lo ha hecho tras dar la bienvenida al reconocimiento por el Gobierno de que los jueces no están obligados a asistir a comisiones de investigación: “Por favor, no nos defrauden”, ha manifestado.

"Y si está en sus manos el no llamarnos, también lo está el no propiciar los mismos desencuentros desclasificando, para su espuria difusión, hechos totalmente fuera del contexto en el que surgieron", ha añadido seguidamente.

"Comisiones extravagantes"

Guilarte ha realizado estas afirmaciones como portavoz de la "práctica totalidad" de la carrera judicial, solicitando que no se les llame a participar en "comisiones extravagantes". Ha añadido que reconoce ésta debe ser ahora "la sensibilidad ministerial", en alusión a las palabras en las que este martes el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmaba que los jueces no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación, e incluso que su asistencia no tendría ninguna utilidad.

No obstante, ha apuntado que esta postura actual del Gobierno, "defendida en otro momento y escenario" quizá hubiera evitado incluir "el perturbador anglicismo" -- en clara referencia al término lawfare-- en el documento del acuerdo de investidura. "Nos habríamos ahorrado las tensiones que hemos vivido", ha reconocido. A su juicio, se debe evitar alentar el "cuanto peor, mejor que no pocos patrocinan".

Bolaños también se había referido este martes a la posible desclasificación de documentos durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros. En relación con el presunto espionaje con Pegasus, recordó que "hay un compromiso público del Gobierno que viene de atrás" de "transparencia absoluta" en este asunto. Se refería a la posibilidad de que se desclasifique lo que soliciten los jueces que no afecte a la seguridad nacional y que el propio presidente del Gobierno había sido víctima de espionaje.

En cuanto a la Comisión de secretos oficiales, el PP ya ha criticado que se vaya a dar entrada a formaciones independentistas. "Grupos que de forma pública y manifiesta buscan romper la unidad de España y dificultar su gobernabilidad tendrán acceso a información sensible sobre la seguridad nacional por culpa de Pedro Sánchez", denunció el pasado martes el portavoz del PP, Miguel Tellado.

El dirigente se refería a un cambio realizado por la expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, en 2022 para que los miembros de esta comisión -uno por grupo- fueran elegidos por mayoría absoluta (176 votos) y no por una mayoría reforzada de 210 votos.