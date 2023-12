La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, ha salido este martes en defensa de la moción de censura que su partido prevé llevar a cabo en Pamplona. Una semana después de anunciarse el acuerdo con el PSN, y tras un prolongado silencio en el que ha evitado las preguntas de la prensa, Chivite se ha referido por primera vez al cambio en la capital navarra durante el tradicional brindis navideño socialista.

La secretaria general del PSN ha defendido ante la militancia de la agrupación local que su partido siempre ha sabido adaptarse a la sociedad, incluso tomando decisiones “arriesgadas”. Por lo que afrontan el nuevo año “cargados se ilusiones y muchas esperanzas” en el Ayuntamiento de Pamplona.

En este "contexto político marcado por el ruido y el insulto de la derecha navarra y española", se abre un "punto de inflexión" para Pamplona, ha dicho la dirigente socialista, quien ha resaltado que "los cambios nunca son fáciles, siempre hay resistencias al cambio, miedo a lo nuevo" o incluso "miedo al fracaso".

Chivite ha subrayado que "esa es la historia del PSOE" y de sus "140 años de supervivencia", en los que el partido "ha sabido adaptarse a la sociedad" y "tomar decisiones incluso cuando esas decisiones han sido arriesgadas".

Tras señalar que "la política para ser útil debe ser valiente", Chivite ha insistido en que "si la política se acomoda, deja de ser lo que debe ser", que es "una herramienta eficaz para transformar la vida de las personas". "Quien no arriesga no pierde, pero quien no arriesga nunca gana", ha declarado.

La secretaria general del PSN ha indicado que los socialistas no quieren "un ayuntamiento paralizado, abandonado a la inercia de la inacción y el conformismo" y por ello "había que actuar ahora", ya que "aun estamos a tiempo" por ejemplo de aprovechar el impulso inversor de los fondos europeos.

"Algunos y algunas no hemos venido a la política a estar, sino a hacer cosas, aunque sean decisiones arriesgadas y nos lluevan las críticas", ha agregado la presidenta navarra, quien ha manifestado que "los retos no nos asustan, sino que nos motivan". "Detrás de cada tormenta siempre llega la calma", ha enfatizado.

Ha intervenido asimismo en este acto la parlamentaria del PSN y exconcejala en Pamplona Maite Esporrín, quien ha puesto de relieve que éste es un "momento importante para el partido, un momento de cambio", que también es "ilusionante".

Por su parte, Marina Curiel, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pamplona, ha comentado que se viven "días convulsos e intensos" en los que "cogemos el testigo del gran trabajo que durante muchos años han realizado los anteriores grupos municipales" del PSN. Curiel se ha comprometido a "seguir trabajando muy duro para demostrar a las ciudadanas y ciudadanos, a todo el mundo, que Pamplona va a avanzar" en esta legislatura.

Tras la tormenta, la calma

De esta forma, Chivite ha justificado que "Pamplona necesita un cambio, sobre todo con una planificación urbanística transformadora, donde los barrios y el centro se entiendan, se hablen, sean coherentes, un planteamiento que tenga como ejes fundamentales la movilidad, la eficiencia energética, el consumo de proximidad, la accesibilidad, porque este es el verdadero asfalto que tiene que dar Pamplona y para el que ya va tarde con respecto a otras ciudades de similares características", ha dicho.

"Algunos y algunas no hemos venido a la política de estar, hemos venido a hacer las cosas, aunque sean decisiones arriesgadas y aunque nos lluevan las críticas. Y con ese compromiso ahora vamos a hacer y vamos a exigir también hacer en Pamplona, porque vamos a ser muy exigentes, igual que en el resto de localidades porque queremos aportar, queremos construir, y hacerlo desde unos principios progresistas, desde la institucionalidad, y desde el diálogo plural y constructivo", ha señalado.

Así, ha asegurado que "como dice la canción, detrás de cada tormenta siempre llega la calma, florecerá esta ciudad y entonces se entenderá mucho mejor esta decisión que trasciende a las siglas para poner por delante a esta ciudad, a los pamploneses y a las pamplonesas".

Ha añadido que "hay mucha tarea por delante, pero los retos no nos asustan sino que nos motivan". "Estoy segura de que el año 2024 será el año del cambio a mejor para Pamplona y un buen año para toda Navarra", ha subrayado.