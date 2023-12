El exdirector general de Derechos de Animales y dirigente de Podemos, Sergio García Torres, ha anunciado su baja del partido en desacuerdo con la deriva estratégica de los últimos meses de la dirección del partido morado.

También desliza críticas a Sumar al sentenciar que no asume la "ausencia de metas y objetivos" de este espacio, que ha optado por una Dirección General de Derechos de los Animales, dentro del Ministerio de Derechos Sociales, que "no haga ruido en la próxima legislatura".

Así lo ha trasladado en una carta difundida en redes sociales después de consumarse su cese al frente de este departamento de Derechos Sociales, para dar cuenta de su dimisión dentro de la formación morada donde era miembro del Consejo Ciudadano estatal, el máximo órgano de dirección.

Por tanto, la formación morada sufre la salida de otro cargo tras las dimisiones del excoordinador en Madrid, Jesús Santos, el excandidato al Ayuntamiento de Madrid Roberto Sotomayor, la número dos en la candidatura a la capital Carolina Alonso o la baja de la líder de los comunes en el Parlament Jéssica Albiach.

Previamente renunciaron otros dirigentes como la excandidata a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, el exsecretario de Estado Nacho Álvarez o la excoordinadora en Asturias Sofía Castañón.

Hasta la fecha, han renunciado cinco coordinadores autonómicos desde las elecciones del 28M y una cifra idéntica en miembros de la Ejecutiva estatal.

No comparte que Podemos rechazara estar en el Gobierno

"Podemos decidió no aceptar estar en este Gobierno, decisión que no puedo compartir. Esta cuestión me hace dar un paso a un lado, no pudiendo seguir al frente de mis responsabilidades orgánicas de dirección del partido, así como participar en el órgano de dirección de Podemos", ha desgranado Torres.

De esta forma hacía alusión a la propuesta que hizo Sumar de que la cuota de Podemos en el Ejecutivo fuera el exdirigente Nacho Álvarez, que fue rechazada por el partido que enfatizó su apuesta por la exministra de Igualdad Irene Montero al reivindicar su autonomía para elegir entonces a sus posibles ministrables.

Es más, ha apuntado que desde 2015 abrazó la "hipótesis" de participar en "espacios de gobernanza" para avanzar en derechos "para los que no tienen voz". "Entiendo que la dirección de Podemos, en la actualidad, se ha desplazado de esa premisa", ha remarcado.

También ha ahondado que se despide de Podemos "por coherencia" al disentir de la posición de la cúpula del partido ante su choque con Sumar, dado que considera que todos los militantes de izquierda deben ser "compañeros" más allá de la adscripción a un partido concreto y reivindicando que desde 2015 ha colaborado para tratar de impulsar candidaturas de unidad popular.

Sumar no tiene como prioridad la protección animal

Tras remarcar que el resultado del 23J supuso un "alivio" para muchas personas progresistas, ha lamentado que Sumar ha decidido que las políticas de protección animal "no son prioritarias".

En su misiva, ha reivindicado el trabajo arduo desde que en 2020 el exvicepresidente Pablo Iglesias le eligió para la asumir la Dirección General de Derechos de los Animales, que se ha traducido en tres leyes estatales que suponen avances en su protección, algo que compensa con "creces" los "ataques" e incluso "persecución personal" que sufrió, sobre todo a raíz de la norma de Bienestar Animal.

Finalmente, ha asegurado que, pese a apartarse de la participación activa en organizaciones políticas, mantiene "intacta" su voluntad de colaborar con espacios "amplios y diversos" que los representados por las siglas políticas.