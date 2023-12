Carmen Fúnez (PP): "El principal riesgo de la Constitución está en la Moncloa y se llama Pedro Sánchez"

Tras 25 años como militante del Partido Popular, donde ha ejercido diferentes cargos entre Madrid y Castilla-La Mancha, Carmen Fúnez (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1975) ha sido designada recientemente como vicesecretaria de Organización del partido. La nueva ‘número 3’ del PP culmina así su ascenso en el organigrama de los populares para trabajar de cerca con Alberto Núñez Feijóo, en una legislatura difícil en la que se prevé ejercer una oposición dura al Gobierno del socialista Pedro Sánchez. El pasado martes, la castellanomanchega hizo parada en Mérida para participar en la Junta Directiva Regional junto con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Aprovechó para mantener una conversación con este diario, en la que defendió la Constitución frente a las políticas del líder socialista, ensalzó la labor de la dirigente extremeña y evitó pronunciarse expresamente sobre Vox.

¿Cómo se ha tomado su elección para ser vicesecretaria?

Con muchísima ilusión y animada de asumir esta responsabilidad. La vicesecretaría de Organización es el motor de partido, nos encargamos de trabajar con la estructura orgánica, con todas nuestras organizaciones y también con el elemento esencial que tiene un partido político que, además de la ideología y las ideas, son las personas. El PP es un partido de Gobierno porque gobernamos en más de 3.000 ayuntamientos, en 12 comunidades autónomas, en Ceuta y Melilla, somos la primera fuerza política en el Congreso de los Diputados y tenemos mayoría absoluta en el Senado, por lo tanto, ejercemos como una correa de transmisión directa entre la calle y aquellos que tienen la capacidad de transformar la vida de la gente.

P: Sobre los últimos cambios orgánicos, ¿la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz adjunta en el Congreso está relacionada con integrar de nuevo a los posibles votantes de Vox?

R: La incorporación de Cayetana es un valor que el PP tenía que tener en cuenta, sin ningún género de dudas. Es un referente en la defensa de la España constitucional. Me molesta que haya gente que nos esté tachando de radicales en la defensa de la Constitución cuando, efectivamente, lo somos. Lo que me preocuparía es no ser radicales porque significaría estar entregando la alcaldía de Pamplona a Bildu o estar blanqueando a los independentistas que cometieron delitos hace tan solo cinco años.

P: Hace poco más de una semana, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acordaron reformar la Constitución para eliminar el término ‘disminuidos’ del articulado. ¿No hay nada más que cambiar?

R: Lo más importante es saber el contexto político en el que vivimos y, teniendo en cuenta que lo que se está haciendo es cambiar el Código Penal para proteger a los malversadores, a los que han cometido delitos de sedición en la anterior legislatura y aprobar una Ley de Amnistía que nos hace desiguales a los españoles ante la ley, en la actualidad no se dan las circunstancias para afrontar ningún tipo de reforma constitucional más allá de la acordada porque la actual Constitución no se cumple. Difícilmente podremos hablar de una reforma constitucional si en este momento el principal riesgo que tiene la Constitución está sentado en el Palacio de la Moncloa y se llama Pedro Sánchez. Cuando ahora hablamos de una reforma constitucional tenemos que tener claro que no se va a someter a ningún tipo de referéndum, teniendo en cuenta que los socios de Sánchez quieren romperla.

P: Aparte de la reforma constitucional, ambos dirigentes pactaron que la Comisión Europea medie en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué debe supervisar Bruselas una cuestión que es de política interior del Gobierno de España?

R: Hemos pedido la supervisión de la Comisión de la Unión Europea porque es una institución española, en la medida en que nosotros, como país de la UE, estamos pidiendo además la supervisión para la Ley de Amnistía. Por lo tanto, en el ámbito político actual de la justicia española está el papel que juega la Comisión. En segundo lugar, la hemos solicitado porque no nos fiamos ni de Pedro Sánchez ni del ministro de Justicia, que fue el anterior interlocutor en este asunto. La supervisión puede garantizar los dos objetivos fundamentales que buscamos, que son la renovación del Consejo y la despolitización de la justicia para que los jueces elijan a los jueces, para que la justicia nunca sea moneda de cambio para que Sánchez ni ningún otro presidente esté en el Palacio de la Moncloa.

P: ¿Estos acuerdos han servido para recomponer los puentes que estaban rotos entre PP y PSOE?

R: En su debate de investidura, Alberto Núñez Feijóo le propuso a Pedro Sánchez un gran acuerdo de Estado para la igualdad de todos los españoles y por el estado del bienestar. La diferencia fue que en el debate de Sánchez como candidato, en lugar de hablar de pactos y acuerdos, este se presentó hablando de muros. El PP es un partido institucional y tenemos sentido de Estado. Conseguir la reforma del artículo 49 de la Constitución, eliminando la palabra ‘disminuidos’ y sustituyéndola por ‘personas con discapacidad’, al final es un ejercicio de dignidad para todo el país, se lo debíamos a estas personas y a sus familias.

P: En relación con la Ley de Amnistía, ¿qué papel debe jugar Europa?

R: Hemos recurrido a la Unión Europea, y el propio comisario de Justicia lo ha dicho ya en varias ocasiones, porque lo que se busca es supervisar, hacer un seguimiento de los pasos que se están dando en la Ley de Amnistía para ver si se mantienen los principios fundamentales de un Estado de Derecho, como son la separación de poderes y que todos los españoles seamos iguales ante la ley. Por desgracia, la Ley de Amnistía va a marcar esta legislatura, eso supone algo absolutamente grave y es que los españoles dejemos de ser iguales ante la ley porque a personas que han cometido un delito, que han sido juzgadas y condenadas, ahora se les va a borrar el delito por completo y sus penas como si nunca lo hubiesen cometido, ni hubiesen querido romper nuestro país atentando contra la Constitución. Esa ley poco tiene que ver con la amnistía que en otros países se ha puesto en marcha.

P: Han dicho que los pactos de Sánchez con los independentistas estaban generando una España a distintas velocidades, ¿a qué velocidad va Extremadura?

R: Para el PP, Extremadura es una comunidad autónoma de primera, el problema es que cuando al frente del Gobierno de España tienes a un presidente que con un ojo está mirando a los independentistas catalanes y con el otro mira a los independentistas vascos, pues no tiene la mirada puesta en Extremadura. Extremadura necesita a un presidente del Gobierno que mire a Extremadura y a los extremeños a los ojos y les diga que son ciudadanos de primera, que tienen que tener las mismas oportunidades que el resto de españoles y terminar con algunas cuestiones que lastran a esta comunidad autónoma desde hace muchos años, como pueden ser las relativas a las infraestructuras.

P: Pese a no haber conseguido la investidura, que las comunidades tengan como enemigo común a la ‘política sanchista’ de la que ustedes tanto hablan, ¿pone fin a cualquier roce entre las familias del PP de los diferentes territorios?

R: Somos un partido nacional, pero respetamos las diferencias de todas las comunidades autónomas, porque cada una tiene sus especificidades. Al final somos una España plural, que es lo que enriquece a nuestro país y, por lo tanto, esa pluralidad también enriquece a nuestro proyecto político. Alberto Núñez Feijóo quiere ser el presidente de España, pero también de todos los españoles, y eso significa que en nuestro proyecto político se vean identificados todos los ciudadanos. Una de las cosas más graves que se está produciendo en esta legislatura es romper la igualdad, que se dé por hecho que se vea con absoluta normalidad destinar 15.000 millones de euros para terminar con la deuda de los independentistas catalanes, que se ponga en duda que el tren de la Ruta de la Plata no esté dentro de la red de infraestructuras de la Unión Europea y las obras no se puedan terminar hasta el año 2050 o que las del tramo que une las ciudades de Plasencia con Salamanca no puedan estar hasta el año 2040. Desde luego que este tipo de cuestiones no pueden tener un encaje en la España que está construyendo el PP.

P: Usted es diputada por Ciudad Real y, en cuanto a los proyectos del tren de alta velocidad, Castilla-La Mancha acumula importantes demoras al igual que Extremadura. ¿Podría gestarse una entente entre ambas comunidades para reclamar estas infraestructuras?

R: Castilla-La Mancha y Extremadura hemos sufrido durante muchos años gobiernos socialistas, lo que ha hecho que, junto con Andalucía, hayamos sido las comunidades con los sueldos más bajos, las pensiones más bajas, los impuestos más altos y menores oportunidades. Creo que se ha demostrado que el color político de Extremadura no es ni de izquierdas ni de derechas, es el de la libertad de cada extremeño para elegir el sentido de su voto y que las políticas que se han puesto en marcha por parte del PP transforman la vida de los ciudadanos. María Guardiola ya ha bajado impuestos, está aprobando unos presupuestos que son los más sociales que ha habido nunca en Extremadura, además, no va a dejar de reivindicar las infraestructuras necesarias para esta comunidad.

P: ¿Qué se puede hacer con el grave problema de la despoblación?

R: Hay que afrontarlo desde un punto de vista integral, no solo hablar de zonas rurales, sino también desde la sostenibilidad del Estado del Bienestar. En nuestro país, dentro de menos de 10 años, habrá 13 millones de personas mayores de 65 años. Tenemos que ver cómo vamos a pagar esos 13 millones de pensiones, el aumento del gasto sanitario y de dependencia, de ahí que sea un acierto que en las comunidades donde gobierna el PP, se esté aumentando el gasto en esas partidas. Por otra parte, necesitamos ayudar a que las familias más jóvenes tengan los hijos que quieren tener y no los que pueden tener. Invirtamos en infraestructuras, en servicios, pero también en las personas porque si no, no hay futuro.

P: ¿Qué opina de la presidenta extremeña María Guardiola?

R: Creo que María Guardiola está siendo una gran presidenta porque en seis meses ha conseguido algo esencial, que es aportarle estabilidad a Extremadura. Extremadura está teniendo voz propia en política nacional, se está escuchando su voz más que nunca en la reivindicación de las cuestiones de primer nivel que necesitaban los extremeños, como son las infraestructuras. Era fundamental bajar impuestos, aportar estabilidad y convivencia, y lo está haciendo sin generar ningún tipo de ruptura ni conflictos, sino en un clima de tender la mano a todos. Pedro Sánchez es el presidente de los muros, mientras que María Guardiola es la presidenta de tender puentes con toda la sociedad extremeña. Cuando hay estabilidad hay inversión y, cuando hay inversión, entonces hay creación de empleo y oportunidades.

P: ¿Ha merecido la pena el pacto con Vox en Extremadura?

R: Teniendo en cuenta que se ha presentado el presupuesto más alto de la historia de Extremadura y que de ese presupuesto, 7 de cada 10 euros van destinados a políticas sociales, solo con eso ya merece la pena tener a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Nunca antes se habían atendido las necesidades básicas de los extremeños. Además, cuando la patronal se sienta con los sindicatos y la presidenta para acordar una agenda económica y social para los próximos años en Extremadura, como ha ocurrido recientemente, eso es extremadamente positivo y genera confianza. Esa es la mejor prueba de que ese acuerdo de gobierno funciona y está siendo absolutamente positivo. Extremadura se ha convertido en una comunidad atractiva para la inversión porque es una comunidad estable.

P: ¿Qué opina de las políticas de Igualdad que defiende Vox?

R: Lo que hay que saber exactamente es lo que está haciendo el PP en los gobiernos de las distintas comunidades. La presidenta Guardiola ha hecho lo que iba a hacer el presidente Feijóo a nivel nacional, que las políticas de Igualdad no estuvieran en un ministerio, sino que dependieran de Presidencia, como así se ha hecho en Extremadura. No se puede limitar la Igualdad a una consejería, ni a un ministerio, porque tiene que ser transversal y estar presente en todas las políticas. El presupuesto para la secretaria general de igualdad de la Junta se ha aumentado en 900.000 euros para el próximo año y también se ha afrontado una cuestión básica, que era el pago al transporte de las víctimas de violencia machista. Desde el PP vamos a seguir defendiendo el pacto de Estado, respondiendo con una gestión eficaz y estando al lado de las víctimas. Cuantos menos enfrentamientos partidistas, mejor.

P: ¿Su presencia en Extremadura viene a demostrar que se acabaron las diferencias que se evidenciaron en un primer momento entre el PP nacional y el regional por las negociaciones con Vox?

R: Somos un gran partido nacional y estamos trabajando en la misma línea porque el PP de Extremadura tiene una importante presencia en la dirección nacional y eso es gracias a la magnífica labor que está realizando la presidenta María Guardiola, que es una persona a la que el presidente Feijóo tiene muy en cuenta. La presidenta ha puesto a Extremadura por delante de intereses partidistas y personales. Para el PP eso es lo importante, otros están más pendientes de regalar instituciones, como está haciendo el PSOE con Bildu, o de romper la Constitución.

P: Aunque vayan a tener que permanecer en la oposición, ¿cuáles son las prioridades del PP nacional para con Extremadura?

R: Teniendo en cuenta que tenemos un presidente del Gobierno que de lo que carece es de sentido de Estado, el PP va a hacer una labor de oposición con sentido de Estado y sabiendo que nuestra obligación es defender el interés general, basándolo sobre todo en la igualdad de los españoles, tanto desde el punto de vista jurídico como de los recursos. Extremadura va a tener la mirada permanente del presidente Feijóo y en las cuestiones en las que intentan que los extremeños sean ciudadanos de segunda cuando son ciudadanos de primera como los madrileños, valencianos, vascos o catalanes. Siendo presidente Feijóo, aumentará la confianza y le dará a Extremadura todo aquello que los diferentes gobiernos del PSOE le han negado durante décadas para que la región siga creciendo.