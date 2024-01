La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha avanzado este miércoles que la candidata de la coalición a la Presidencia de la Xunta, Marta Lois, renunciará a su acta de diputada en el Congreso para "emprender la campaña gallega y que el 18 de febrero haya cambio en Galicia".

En una entrevista en RNE, Díaz ha valorado el bagaje de Lois, de quien ha dicho es "una mujer muy querida en la universidad de Santiago de Compostela" además de una "gran investigadora en ciencia política y en género, y una feminista muy reputada en el conjunto del país".

“Sumar é un proxecto para as maiorías sociais, o proxecto da xente traballadora. Hoxe temos 800.000 contratos indefinidos en Galicia grazas ás políticas do @empleogob.



Díaz ha llamado a "los progresistas" de Galicia para que se movilicen porque "en sus manos tienen la oportunidad de cambio tras 14 años de parálisis con un recorte de la sanidad y la educación pública sin precedentes".

A la pregunta de si la división de la izquierda facilita en Galicia un gobierno del PP, ha admitido que Sumar y Podemos tienen proyectos diferentes y se ha limitado a responder que la formación que ella lidera es el "proyecto de las mayorías sociales y de la gente trabajadora".

Cuestionada sobre si el hecho de que Sumar y Podemos vayan separados en Galicia dificulta un acuerdo de cara a las elecciones vascas, la vicepresidenta segunda ha considerado que se trata de "diferentes fases, y la siguiente estación son las elecciones gallegas".

Protestas en Ferraz

Respecto a las protestas de Nochevieja en la calle de Ferraz y si el apaleamiento de un muñeco con la figura de Pedro Sánchez puede ser constitutivo de un delito de incitación al odio, Díaz ha calificado los hechos de "intolerables en democracia" y ha urgido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a condenar estos actos "que incitan al odio".

No obstante, ha precisado que "odiar no es un delito" y, por tanto, ha dicho no ser partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos.